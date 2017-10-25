В Белгороде под кабиной грузовика погиб молодой парень

В Белгороде на кольце улиц Щорса и Костюкова под кабиной упавшего грузовика погиб человек. По предварительным данным, водитель грузовика Foton столкнулся с Renault Logan, не справился с управлением, и грузовик упал на пешеходный переход по улице Костюкова.

Молодой человек, переходивший улицу по пешеходному переходу, попал под кабину грузовика. Прохожие помогли ему выбраться из-под машины, но приехавшая скорая не смогла спасти молодого парня. На всех подъездах к кольцу улиц Щорса и Костюкова образовались пробки.