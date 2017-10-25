В Белгороде на кольце улиц Щорса и Костюкова под кабиной упавшего грузовика погиб человек. По предварительным данным, водитель грузовика Foton столкнулся с Renault Logan, не справился с управлением, и грузовик упал на пешеходный переход по улице Костюкова.
В Белгороде под кабиной грузовика погиб молодой парень
На всех подъездах к кольцу улиц Щорса и Костюкова образовались большие пробки.
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