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В Белгороде под кабиной грузовика погиб молодой парень

На всех подъездах к кольцу улиц Щорса и Костюкова образовались большие пробки.

В Белгороде под кабиной грузовика погиб молодой парень

В Белгороде на кольце улиц Щорса и Костюкова под кабиной упавшего грузовика погиб человек. По предварительным данным, водитель грузовика Foton столкнулся с Renault Logan, не справился с управлением, и грузовик упал на пешеходный переход по улице Костюкова.

Молодой человек, переходивший улицу по пешеходному переходу, попал под кабину грузовика. Прохожие помогли ему выбраться из-под машины, но приехавшая скорая не смогла спасти молодого парня. На всех подъездах к кольцу улиц Щорса и Костюкова образовались пробки.
Никита Пармёнов

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#ДТП #авария #гибель
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