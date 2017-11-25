В Белгородском районе водитель «Жигулей» насмерть сбил пешехода

В пятницу, 24 ноября, после 22:00 на въезде в Белгород 25-летний водитель «ВАЗ 21150» сбил пешехода, который переходил дорогу без светоотражающих элементов в неположенном месте. 50-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Ранее, в этот же день, в Белгороде произошло ещё два ДТП. После 10 утра на улице Привольной 56-летний водитель Hyundai Solaris наехал на двух пешеходов 16 и 17 лет, которые переходили дорогу по переходу без светофора. 16-летний пешеход получил травмы и его передали медикам. Позже, в 16:30 25-летний водитель Audi A6, выезжая из двора на улице 60 лет Октября, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал дорогу. Пешехода также доставили в больницу.