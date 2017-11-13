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Интернет-пользователи признали двух белгородцев лучшими хореографами страны

Танцевальная команда The First Crew представит Россию на чемпионате в Калифорнии.

Танцевальная команда The First Crew из Белгорода завоевала награду на V Ежегодном всероссийском фестивале Russia: Respect Showcase 2017. А хореографы Егор Титаренко и Екатерина Харитонова стали лучшими преподавателями танцев в стране по мнению интернет-пользователей.

Как сообщают "БелНовости", в скором времени коллектив выступит на танцевальных чемпионатах в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде.

— Мы нацелены на подготовку к фестивалю в Калифорнии — это самое престижное в мире соревнование. Там будет 11 сильнейших команд со всего мира. Мы будем самая первая российская команда, которая примет в нём участие, - цитирует издание хореографа Егора Титаренко.

Коллектив The First Crew был создан восемь лет назад. В этом году команда участвовала в проекте «Танцуют все!» на телеканале «Россия-1». Белгородцы вошли в шестерку лучших коллективов, но, к сожалению, не стали призёрами шоу. Посмотреть все выступления The First Crew в телепроекте можно здесь.

Валерия Солошенко

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#танцы #The First Crew #Белгород
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