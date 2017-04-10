Танцоры The first crew на шоу «Танцуют все!» попытались удивить жюри афро-танцем

Белгородский районный суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы и крупному штрафу. Двух белгородцев осудили за групповой разбой, вымогательство с применением насилия и причинение тяжкого вреда здоровью.В феврале 2014 года мужчина и женщина вооружились травматическим пистолетом и пришли к знакомому, чтобы потребовать с него якобы имевшийся долг. Угрожая расправой, они избили потерпевшего, забрали у него автомобиль «Мерседес-Бенц» и заставили написать расписку о ещё одному несуществующем долге в 60 тысяч рублей. В суде белгородцы вину не признали и заявили о том, что пострадавший их оговаривает, а потом, перед вынесением приговора, скрылись. Полицейские разыскивали подсудимых больше года, нашли их в Крыму и отправили назад в Белгород. — За совершение преступлений каждому из их назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 400 тысяч рублей, — сообщается на сайте Белгородского районного суда. К ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники. В Строителе закончили работу по восстановлению отопления в жилых домах. — По состоянию на 16:00 21 января 2016 года аварийно-восстановительные работы в городе Строитель Яковлевского района завершены, — сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области. Спасатели уточнили, что для восстановления работы котельной в нормальном режиме может потребоваться ещё около двух часов, пока заполняется система теплоснабжения. Напомним, что вечером 20 января из-за аварии с трубопроводом без горячей воды остались почти семь тысяч жителей Строителя. В общей сложности на ремонт труб потратили почти сутки, к ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники.Коммунальщики просят при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону 01. Проект «Клиентоориентированный чиновник» реализуют к концу 2017 года. В Белгороде запустили проект «Клиентоориентированный чиновник». — Основная задача — сделать чиновника открытого для горожан, сделать то самое взаимодействие между горожанином и чиновником, которого мы добиваемся, с одной стороны, проектом «Активный горожанин», с другой — «Клиентоориентированный чиновник». Это шаги навстречу друг другу и осознание самими чиновниками того, что они работают для города, для горожан, — рассказала телеканалу «Белгород 24» начальник городского управления информации и массовых коммуникаций Светлана Губина. До конца 2017 года мэрия намерена проводить мониторинг качества оказания услуг населению, проверять дресс-код среди городских чиновников и прочее. Портал «Белновости», сообщая об обсуждении проекта на факультете журналистики НИУ «БелГУ», приводит «мнение большинства участников дискуссии» о том, что, в первую очередь, чиновники должны искренне любить людей и стремиться им помочь, а также хорошо разбираться в своей сфере деятельности. Мы предлагаем читателям также определить основные качества, которыми должен обладать любой чиновник.Опрос «Каким должен быть чиновник?» ПАО «Сбербанк» предоставляет ипотечные кредиты клиентам застройщиков и риелторов, являющихся партнёрами банка. Белгородское отделение ПАО «Сбербанк» организовало пресс-тур по новостройкам, чтобы рассказать об условиях ипотечного кредитования для населения. В Белгородской области порядка 300 застройщиков и риелторских агентств являются партнёрами банка — для клиентов этих компаний процедура приобретения жилья по программе ипотеки проходит весьма просто. — Если в 2013 году на наших партнёров приходилось порядка десяти процентов от ипотечных сделок, заключённых банком, то теперь эта цифра превышает почти 50 процентов, — рассказала начальник сектора жилищного кредитования Белгородского отделения ПАО «Сбербанк» Полина Котова. Специальная программа Сбербанка «Партнёр онлайн», установленная в офисах компаний, позволяет быстро подать заявку на ипотеку. Например, клиент обращается к застройщику, сообщает свои пожелания — какая цена квартиры кажется ему посильной, какой район он предпочитает, какой суммой располагает для первого взноса — и менеджер компании заполняет заявку, которая автоматически направляется в банк. Так как объекты партнёрских компаний уже одобрены банком, клиенту не нужно ждать согласования квартиры. В течение одного-двух дней ему приходит SMS-сообщение с ответом банка: одобрена ипотека или нет. Клиент экономит время и силы — ему не нужно собирать документы, относить их в банк и обращаться к клиентскому менеджеру.Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»По этой программе работает белгородская «Домостроительная компания», которая также предоставляет дополнительные возможности для приобретения жилья по ипотеке. — Мы предлагаем ипотеку на те объекты, на которые распространяется наша акция «Платим вместе» — это микрорайон Новосадовый и жилой комплекс «Гостёнский». «Платим вместе» — это акция, по которой мы в первый год либо возвращаем проценты по ипотеке, либо уменьшаем первоначальный взнос с 20 процентов до десяти. Но большинству людей выгоднее, когда мы возвращаем проценты: многие либо снимают квартиру, либо копят на отделку. Этим людям нужны свободные средства. Когда они платят первый год не 20 тысяч в месяц, а пять, им это гораздо выгоднее, — отметил менеджер по продажам ДСК Егор Порожнюк. Так, в посёлке Новосадовом ДСК предлагает бюджетные варианты жилья. Квартира площадью в 31 квадратный метр здесь обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Аккуратные дома разной этажности — есть подъезды на пять и семь этажей — возвышаются над зелёными насаждениями. Каждый подъезд оборудован грузовыми лифтами, поэтому переезд не потребует больших усилий. Каждая квартира отапливается индивидуально, поэтому здесь жильцы не страдают от жары и не мёрзнут, настраивая температуру в помещении по своему усмотрению. Воздух здесь намного чище, чем в городе, — хотя их разделяют всего 12 километров, — а инфраструктура развивается очень динамично. Уже сейчас в Новосадовом есть магазины, аптеки, детские сады и школа. Чтобы привлечь малый и средний бизнес в посёлок, ДСК предложил акцию на коммерческую недвижимость: предпринимателям достаточно внести 20 процентов первоначального взноса, а оставшуюся часть можно погасить в рассрочку за пять лет. Цена за квадратный метр начинается от 35 тысяч рублей. — Таким образом, мы продали много коммерческой недвижимости. К концу лета предприниматели будут открывать и стоматологические кабинеты, и парикмахерские, и магазинчики, — рассказала директор по продажам ДСК Татьяна Масленикова. Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»Другой крупный партнёр Сбербанка — это ЖБК-1. Он предлагает квартиры в новостройках в Восточной части Белгорода. Территориально жильё находится в городе, а документально — в посёлке Разумное. Это удобно и при оплате коммунальных платежей — в пригороде тарифы на услуги ЖКХ ниже, чем в городе, — и при оформлении полисов ОСАГО на автомобили — негородская прописка значительно снижает стоимость полиса. Здесь дома разной этажности с квартирами, с повышенной отделкой «под ключ». ЖБК-1 предлагает покупателям уютные «однушки», комфортные «двушки» и просторные «трёшки». Во дворах домов обустроены детские площадки, закрытые уличные сушилки для белья, футбольные поля и спортивные площадки. Чтобы обеспечить безопасность детей, застройщики вынесли парковочные места за пределы двора — на машине можно подъехать к подъезду, занести тяжёлые покупки в дом. Цена квартир в этом районе начинается от 1,2 миллиона рублей. Отметим, что Сбербанк предоставляет клиентам ипотечные кредиты с государственной поддержкой — по этой программе ставки по ипотеке начинаются от 11,4 процента годовых.На правах рекламы Из 70 человек, участвовавших в восхождении на Эльбрус, до вершины добрались только 37. Дмитрий Выродов поднялся на вершину Эльбруса и установил там флаг Волоконовского района.Фото alpfederation.ru— Я большой патриот родного края. Очень люблю свою малую родину. Идеей вознести главный символ нашего района на самую большую вершину в Евразии (5642 метра — прим. ред.), чтобы о месте, где я родился, узнала вся Европейская часть материка — загорелся давно. Но только в этом году её удалось осуществить, — рассказал Дмитрий Выродов.Всего покорить вершину Эльбруса на «Эльбрусиаде-2016» пытались 70 человек из России и зарубежья, но удалось это только 37 из них. Дмитрий Выродов, уроженец Волоконовки, был одним из сопровождающих группы. Сергей Сорокин и собака Яра нашли женщину в полутора километрах от дома. Сергей Сорокин и Яра, фото пресс-службы УМВД по Белгородской области Белгородский кинолог Сергей Сорокин и его собака Яра нашли пожилую женщину, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. В полицию обратились её родственники, когда женщина ушла из дома и оставила записку, в которой она попрощалась с родными и написала о своём желании умереть.— С помощью записки, являвшейся носителем запаха, собака взяла след. Более полутора километров Яра вела за собой инспектора-кинолога, и, вскоре, в зарослях кустарника полицейский заметил силуэт женщины, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.Пожилая женщина жива, полиция уже передала её родственникам. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 30 человек. В среду, 13 апреля, на птицефабрике «Ново-Ездоцкая» в Шебекинском районе произошла утечка фреона. В районной больнице «Фонарю» рассказали, что за медицинской помощью обратились около 30 сотрудников предприятия. Трое человек госпитализированы со средней степенью отравления. Людям с лёгкой степенью отравления медицинскую помощь оказали на месте. Утечка фреона произошла в цеху по забою птицы.В пресс-службе ГУ МЧС на данный момент не смогли прокомментировать аварию на птицефабрике. — Звоните нам только тогда, когда информация появится на нашем сайте. Иначе мне придётся бросить работу, звонить и узнавать для вас эту информацию, — заявила руководитель пресс-службы ведомства Марина Антонова корреспонденту «Фонаря». В пресс-службе компании «Белая птица», которой принадлежит птицефабрика, пообещали в ближайшее время прокомментировать происшествие. По уточнённым данным, в Шебекинскую районную больницу госпитализировано десять сотрудников птицефабрики. В пресс-службе «Белой птицы» пояснили, что утечка фреона произошла в 8:45 в цехе завода по
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Танцоры The first crew на шоу «Танцуют все!» попытались удивить жюри афро-танцем

Трое членов жюри суммарно поставили белгородцам 23 балла, что позволило им на этот раз не попасть в номинацию.

В четвёртом выпуске телепроекта «Танцуют все!» на канале «Россия-1» танцоры белгородского коллектива The first crew показали номер в стиле «афро».

— Сегодня мы танцевали «афро». Мы постарались по максимуму использовать движения не только из Африки и этники, а также dance hall и house. Мы постарались всё это показать в нашем мегадинамичном номере, — рассказали ведущим белгородцы.

Жюри оценило такое перевоплощение The first crew, и на этот раз было более благосклонно к коллективу, который на третьем шоу чуть было не покинул проект, попав в номинацию.

— Конечно, вы поменялись. Конечно, вы другие. Конечно, вы плясали и делали это достаточно радостно и самозабвенно, но мне не хватило вот этой первобытной, животной энергии. Вы как-то себя немножечко щадили, а что это вы себя щадите? Вы молодые люди, надо, чтобы огонь вырвался из-под ваших ног, так что вы давайте взбадривайтесь, — обратилась к белгородцам актриса, заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.

Её коллега хореограф Егор Дружинин признался, что одобряет выбор зрителей, которые спасли в прошлый раз The first crew.

— Я рад, что зрители оставили вас в проекте и позволили продолжить, потому что то, что вы делаете сейчас, гораздо более артикулированно, чем то, что было ранее. Но, применяя любой стиль на себя, нужно сначала понять, для чего это нужно, какова природа этих движений. Вы же умненькие ребята, вы способны анализировать, вы способны докапываться до самой сути, — напутствовал белгородский коллектив хореограф Егор Дружинин.

Артист балета Владимир Деревянко поставил белгородцам семь баллов (как он сказал, «чтобы поддержать» — прим. ред.), Алла Сигалова тоже поставила семёрку (добавив, что ставит авансом — прим. ред.), а Егор Дружинин — девять баллов («Друзья, ваше выступление сегодня у меня ничего кроме критики не вызывает, надеюсь моя критика вас вдохновит», — так прокомментировал свою оценку хореограф — прим. ред.). Высокая оценка Дружинина позволила The first crew на этот раз избежать номинации.

Претендентами на вылет в четвёртом выпуске телепроекта «Танцуют все!» стали ансамбль песни и пляски Черноморского флота и театр танца Exordium. После оглашения результатов зрительского голосования шоу покинули танцоры Exordium.

Андрей Маслов

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#The First Crew #танцы #Белгород
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