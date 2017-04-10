Танцоры The first crew на шоу «Танцуют все!» попытались удивить жюри афро-танцем

В четвёртом выпуске телепроекта «Танцуют все!» на канале «Россия-1» танцоры белгородского коллектива The first crew показали номер в стиле «афро».
— Сегодня мы танцевали «афро». Мы постарались по максимуму использовать движения не только из Африки и этники, а также dance hall и house. Мы постарались всё это показать в нашем мегадинамичном номере, — рассказали ведущим белгородцы.
Жюри оценило такое перевоплощение The first crew, и на этот раз было более благосклонно к коллективу, который на третьем шоу чуть было не покинул проект, попав в номинацию.
— Конечно, вы поменялись. Конечно, вы другие. Конечно, вы плясали и делали это достаточно радостно и самозабвенно, но мне не хватило вот этой первобытной, животной энергии. Вы как-то себя немножечко щадили, а что это вы себя щадите? Вы молодые люди, надо, чтобы огонь вырвался из-под ваших ног, так что вы давайте взбадривайтесь, — обратилась к белгородцам актриса, заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.
Её коллега хореограф Егор Дружинин признался, что одобряет выбор зрителей, которые спасли в прошлый раз The first crew.
— Я рад, что зрители оставили вас в проекте и позволили продолжить, потому что то, что вы делаете сейчас, гораздо более артикулированно, чем то, что было ранее. Но, применяя любой стиль на себя, нужно сначала понять, для чего это нужно, какова природа этих движений. Вы же умненькие ребята, вы способны анализировать, вы способны докапываться до самой сути, — напутствовал белгородский коллектив хореограф Егор Дружинин.
Артист балета Владимир Деревянко поставил белгородцам семь баллов (как он сказал, «чтобы поддержать» — прим. ред.), Алла Сигалова тоже поставила семёрку (добавив, что ставит авансом — прим. ред.), а Егор Дружинин — девять баллов («Друзья, ваше выступление сегодня у меня ничего кроме критики не вызывает, надеюсь моя критика вас вдохновит», — так прокомментировал свою оценку хореограф — прим. ред.). Высокая оценка Дружинина позволила The first crew на этот раз избежать номинации.
Претендентами на вылет в четвёртом выпуске телепроекта «Танцуют все!» стали ансамбль песни и пляски Черноморского флота и театр танца Exordium. После оглашения результатов зрительского голосования шоу покинули танцоры Exordium.