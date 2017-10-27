«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на компании и госучреждения*

Центр кибербезопасности «Ростелекома» обнаружил новый вирус — шифровальщик Bad Rabbit. В ведомстве изучили все данные о новом вирусе. Он распространяется через фальшивое обновление программы Adobe Flash. Пользователи сами активируют его и заражают свои компьютеры. Вирус блокирует доступ к файлам, а затем предлагает выкупить их по цене — 15 тысяч рублей за файл.

Эти атаки опасны, в первую очередь, для небольших компаний. Выкуп информации может стоить больше, чем сам бизнес. Также в зоне риска промышленные предприятия. Из-за вируса может остановиться весь цикл производства. При появлении первых сообщений о заражениях Центр кибербезопасности оповестил всех клиентов «Ростелекома», пользующихся услугами информационной безопасности, об угрозе и мерах противодействия.

— Это уже не первая масштабная кибератака в этом году. Ранее были зафиксированы эпидемии, связанные с распространением вирусов NotPetya и WannaCry, которым подверглись многие российские компании и государственные учреждения. Благодаря круглосуточному мониторинг и комплексу превентивных мер, принятых Центром кибербезопасности, клиенты «Ростелекома» не пострадали от вируса, — прокомментировал директор продуктового офиса «Информационная безопасность» Станислав Барташевич.

Защита от вирусов стоит для компаний значительных денежных затрат. «Ростелеком», понимая, что для небольших организаций это недоступно, запустил управляемый сервис информационной безопасности. Он за 1–2 месяца увеличить устойчивость компании к кибератакам и застраховать киберриски.

— Использование комплекса сервисов информационной безопасности от надёжного оператора позволит практически полностью исключить возможность заражения компьютеров, — сказал Александр Обухов, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов компании «Ростелеком».