Белгородцы два месяца могут смотреть телеканал Деда Мороза*

1 декабря начался пятый российский сезон телеканала Деда Мороза, который запустили Lagardere Active и компания «Ростелеком», чтобы создавать новогоднее настроение. Канал можно найти в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком».

Впервые в России телеканал Деда Мороза стал доступен в «Интерактивном ТВ» 1 декабря 2013 года. В пятом сезоне канал покажет зрителям всех возрастов киноклассику: «Варвара — краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити». Новинки последних лет — «Ёлки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие. В программе можно найти такие мультфильмы, как: «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико путь к звездам», а также кинофильмы для семейного просмотра и многие другие.

Зрители смогут получить новогодние подарки, играя на сайте телеканала в новогодние игры и зарабатывая баллы. Также в эфире канала будут появляться промо-коды, которые нужно вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.

Канал будет работать два месяца и традиционно, его вещание завершится 31 января 2018 года. Кстати, подключить новогоднее телевидение могут все абоненты «Интерактивного ТВ» и цифрового ТВ «Онлайн» от Ростелекома.



Справка «Фонаря»

Телеканал Деда Мороза — родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создаётся медиа-группой Lagardere Active в тесном сотрудничестве с компанией «Ростелеком».

