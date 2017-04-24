Белгородские ветераны смогут бесплатно позвонить фронтовым друзьям и отправить им телеграммы к 9 Мая

В Белгородской области ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут поздравить своих фронтовых друзей с праздниками, бесплатно позвонив или отправив им телеграммы. «Ростелеком» ко Дню Победы подарил участникам войны до ста бесплатных минут на любые звонки внутри региона, междугородние и международные вызовы в страны ближнего зарубежья. Подарком можно будет воспользоваться с 25 апреля до 10 мая включительно. В это же время в отделениях «Почты России» можно будет отправить бесплатные телеграммы также по России и в страны ближнего зарубежья.
— Традиционно в честь 9 Мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги! — цитирует пресс-служба компании президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
Позвонить фронтовым друзьям белгородцы смогут в отделениях «Почты России», в госпиталях, домах ветеранов и других специализированных учреждениях, в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. Больше о специальной акции «Ростелекома» можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 или на сайте компании.