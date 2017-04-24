На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
$ 56,23
 60,32
 2,10
+7 °C
понедельник, 24 апреля
http://xn--80axea.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://bel.lada.ru/ds/lada-finance/?utm_source=fonar&utm_campaign=omd_lada

Белгородские ветераны смогут бесплатно позвонить фронтовым друзьям и отправить им телеграммы к 9 Мая

Праздничная акция действует до 10 мая.

В Белгородской области ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут поздравить своих фронтовых друзей с праздниками, бесплатно позвонив или отправив им телеграммы. «Ростелеком» ко Дню Победы подарил участникам войны до ста бесплатных минут на любые звонки внутри региона, междугородние и международные вызовы в страны ближнего зарубежья. Подарком можно будет воспользоваться с 25 апреля до 10 мая включительно. В это же время в отделениях «Почты России» можно будет отправить бесплатные телеграммы также по России и в страны ближнего зарубежья.

— Традиционно в честь 9 Мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги! — цитирует пресс-служба компании президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Позвонить фронтовым друзьям белгородцы смогут в отделениях «Почты России», в госпиталях, домах ветеранов и других специализированных учреждениях, в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений. Больше о специальной акции «Ростелекома» можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 или на сайте компании.

Андрей Маслов

Читайте также

#ветераны #ветеран ВОВ #Ростелеком #Белгород
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости