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В Белгороде задержали националиста, который изготавливал оружие и боеприпасы

Возбуждено два уголовных дела.

В Белгороде сотрудники УФСБ и УМВД региона ликвидировали подпольную мастерскую-лабораторию и цех по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также правоохранители задержали с поличным организатора производства. Им оказался местный житель, сторонник молодежной праворадикальной националистической группировки. У злоумышленника изъяли сигнальный пистолет и 16 боеприпасов к нему калибра 9 мм.

Обыски прошли и у людей, которые покупали оружие у мужчины. Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, четыре самодельных пистолета, гранаты 1,2 тысяч граммов взрывчатки, 263 боеприпаса различного калибра к огнестрельному оружию, а также заготовки для изготовления 14 единиц огнестрельного оружия.

Также в доме у задержанного нашли флаги и буклеты экстремистских организаций «Правый сектор», «Мизантропик Дивижин» (запрещенные в России организации — прим. ред) и фотографии, свидетельствующие об участии злоумышленника в праворадикальных акциях и незаконном обороте оружия.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по фактам незаконного изготовления взрывчатых средств и незаконного оборота оружия.

Екатерина Лобановская

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#криминал #Белгород #ФСБ
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