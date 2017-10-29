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В Белгородской области беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве

Пока в регионе есть одна рабочая бригада с двумя беспилотными летательными аппаратами.

Компания «Ростелеком» представила свои беспилотники на международной конференции «Агроуправление-2017», которая проходила в Белгороде.

Более 200 руководителей, экспертов и мастеров агробизнеса в течение трёх дней обсуждали современные технологии по контролю и управлению сельским хозяйством. Они узнали, как сегодня беспилотная авиация помогает в создании электронных карт полей, обследовании посевов и слежении за сельскохозяйственными работами. Сотрудники «Ростелекома» считают, что их технологии откроют новые возможности развития агробизнеса, но не собираются ограничиваться только сельхозпредприятиями.

— Главным преимуществом аппаратов является получение изображений в двух форматах: первый — с реальной цветопередачей, второй — в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря снимкам с инфракрасной искусственной расцветкой специалисты вычисляют вегетационный индекс NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex), который позволяет количественно оценить состояние растительности, рассчитать урожайность, идентифицировать культуры, оценить всхожесть и рост растений, проанализировать продуктивность угодий. Однако, мы не ставим задачу работать только с сельхозпредприятиями, — поясняет заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментом белгородского отделения «Ростелекома» Михаил Юдин.  — Сферы применения беспилотников постоянно расширяются, на сегодняшний день это и мониторинг использования земельных участков, природных комплексов, объектов промышленности, аэрофотосъёмка автомобильных и железных дорог, придорожной обстановки.

Сами аппараты производит ZALA AERO GROUP (с 2015 года компания входит в состав АО «Концерн «Калашников» — прим. «Ф».), а «Ростелеком» предлагает клиентам услуги аэрофотосъёмки и обработки полученных данных. По словам Михаила Юдина, сейчас у белгородского отделения «Ростелекома» уже действует одна рабочая бригада с двумя такими аппаратами. Но если вырастет спрос на данные услуги компании, то компания готова увеличить количество беспилотников в течение месяца.

Помимо комплексной услуги, в «Ростелекоме» готовы отдельно предоставлять как фотоснимки высокого разрешения и ортофотопланы, так и доступ к собственной облачной геоаналитической платформе для обработки пространственных данных «РусГИС». По словам Михаила Юдина, подобные услуги смогут позволить себе не только крупные агрохолдинги, но и небольшие сельхозпредприятия. Цену услуг будут рассчитывать индивидуально, так как она зависит от площади территории, рельефа, и индивидуальных требований заказчика.

Текст и фото: Никита Пармёнов

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#сельское хозяйство #Ростелеком #Корочанский район
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