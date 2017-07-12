«Распределённая революция». Что вам нужно знать о технологии «блокчейн»

Татьяна Романенко впервые участвовала в соревнованиях по воздухоплаванию. На фестивале «Небесная регата» в Ростове-на-Дону белгородская пилотесса Татьяна Романенко стала второй в женском Кубке по воздухоплаванию и заняла четвёртое место в командном зачёте на чемпионате ЮФО («Небесная регата» объединяла Чемпионат Южного Федерального округа и женский Кубок по воздухоплавательному спорту — прим. ред.). В команде Романенко были Игорь Поликаренко и Сергей Мищенко. Пилотесса выполнила 19 заданий и совершила шесть полётов. — Для нас это большое достижение. С учётом того, что Татьяна Романко впервые поехала на соревнования и выполняла не только свои обязанности пилота, но и обязанности штурмана, потому что его не было. То есть все задания она выполняла самостоятельно. По нашим меркам это считается проявлением профессионализма, когда пилот может быть ещё и штурманом, — рассказал президент Федерация воздухоплавания Белогорья Вадим Радченко. Фото Федерации воздухоплавания Белогорья На шоу в Центре молодёжных инициатив выступит группа «Кучера» во главе с телеведущим, музыкантом и актёром Оскаром Кучерой. Билеты на шоу «Ночь пожирателей рекламы», которое состоится в Белгороде в Центре молодёжных инициатив 13 ноября, поступили в продажу. Цена билетов — от 800 до 1,5 тысячи рублей. В Белгороде билеты можно купить в кассах ТРЦ «МегаГРИНН», ДС «Космос», универмага «Маяк», Центра молодёжных инициатив, Белгородской государственной филармонии, стадиона «Энергомаш» и МКЦ НИУ «БелГУ». В Старом Осколе билеты продаются в ТЦ «Боше» и кинотеатре «Комсомолец». Подробнее о местах и времени продаж билетов можно узнать в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».Напомним, нынешняя «Ночь пожирателей рекламы» — юбилейная. В 2015 году проекту исполнилось 35 лет. В Белгороде показ лучших рекламных роликов пройдет в пятый раз. В этом году зрителей ждут презентация рекламных роликов, фуршет, конкурсы и выступление группы «Кучера». На соревнованиях встретятся команды из Москвы, Белгорода, Санкт-Петербурга, Киева, Краснодара и Валуек. 18 и 19 июня в городе Строителе Белгородской области пройдёт международный турнир по алтимат фрисби Open AIR 2016. Это первые серьёзные уличные соревнования по виду спорта с летающей тарелкой в Белгородской области. Основной посыл турнира — вновь свести на одном поле российские и украинские команды, которые практически не встречались между собой с тех пор, как между странами обострились отношения.За победу в соревнованиях поборются клубы из Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара и Валуек — всего девять команд. Турнир пройдёт на искусственном стадионе на улице Мира, 13. Вход свободный. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-119365424_56", -119365424, 56, 'Oh6Z_cM79zgZP6ShyyCHelBrZg', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В связи с техническими проблемами турнир переносится из Строителя в Белгород, но пройдёт в те ж даты — 18 и 19 июня. Новое место проведения — лагерь «Альтаир», урочище Сосновка, 1. Лауреаты конкурса примут участие в финале национальной премии Russian Event Awards в конце октября в Казани. Белгородская область с несколькими проектами вошла в финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Центрального федерального округа. Первый международный фестиваль мела «БелМелФест», цикл культурно-массовых мероприятий «Яблочное колесо» и культурно-спортивный праздник «Русские валенки» претендуют на победу в номинации «Лучшее событие в области культуры».Областной фестиваль «Узорный хоровод–2015», собравший рекордное количество участников, номинирован на премию как лучшее событие в области популяризации событийного туризма. В этой же номинации представлен третий межрегиональный патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья».Народное гуляние на Красную горку «Танцы, песни без конца, ждём на празднике яйца!», проведённое в Новом Осколе претендует на награду в номинации на лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов.В номинации «Лучшее молодёжное событие» представлен межвузовский проект «Русь Заповедная», который организовали в БГТУ имени В. Г. Шухова. За звание лучшей площадки для развития событийного туризма среди природно-рекреационных зон борется парк регионального значения «Ключи», в котором традиционно проходит областной фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья». Сейчас причины смерти выясняются. На белгородском предприятии ЗАО «Белгородский бройлер» нашли мёртвую сотрудницу. Тело женщины обнаружили в 11 утра ещё 29 ноября. — Оператора по обслуживанию птицы обнаружили мёртвой в первом обходе производственного корпуса во время работ по сбору яиц. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время выясняет специально созданная комиссия по расследованию несчастного случая, — сообщило информационное агентство ИА «Бел.Ру» со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Белгородской области. Журналисту «Фонаря» руководство компании подтвердило смерть женщины. Компания «Белгородский бройлер» занимается производством мяса птицы и расположена в селе Головино Белгородского района. С одной стороны, СМИ, пишущие про «раскол» общества из-за трагедии в белгородской больнице, очевидно нагнетают обстановку — с другой, «жареный» заголовок вполне актуален. Эта тема заслужила безусловный № 1 на минувшей неделе и не звучала разве что… да нет, звучала везде. Первый «Что это было?» 2016 года об этом и многом другом, что могло пройти мимо вас из-за жарких споров. Поехали. Народный сход в память о погибшем в больнице Евгении Вахтине, фото fonat.tv— всех, кто ругает судей с трибун, а сами в глубине души завидуют им, белгородская Федерация футбола приглашает к себе на курсы. С 13 января по 9 апреля здесь будут проводиться занятия с будущими футбольными арбитрами — обучение бесплатное. Надо лишь иметь возраст от 16 до 40 лет, обладать достаточной физической подготовкой и не иметь болезней.— новая возможность улететь в Санкт-Петербург появилась у белгородцев на минувшей неделе. Рейсы в Северную столицу открыла авиакомпания «Комиавиатранс»: с 1 февраля она будет летать по понедельникам и средам туда и обратно, вылет из Санкт-Петербурга в 8:20, из Белгорода — в 10:55. Время в пути составит менее двух часов, цена — более 6 тысяч рублей в одну сторону.— 12 января Следственный комитет вышел с новой сводкой про хирурга Зелендинова — действия бывшего врача переквалифицировали на более тяжкую статью УК, срок по которой составляет до 15 лет лишения свободы. На суде, состоявшемся в тот же день, следователь предъявил Зелендинову обвинение по статье 111 части 4 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) и попросил суд заключить бывшего врача под стражу. Также он рассказал об административных правонарушениях, которые допускал хирург в прошлом, — адвокат Зелендинова в ответ заявил, что они не могут свидетельствовать о преступном характере подзащитного, и попросил суд ограничиться для хирурга подпиской о невыезде. Однако судья прогнозируемо арестовал Зелендинова до 29 февраля.— пока суд да дело, в больнице № 2 Белгорода случилось ещё одно ЧП — из окна урологического отделения выпал 85-летний дедушка. Следствие проводит проверку по данному факту, однако по неофициальной версии известно, что погибший не выдержал смерти своей супруги, которая скончалась за несколько дней до этого. Также выяснилось, что мужчина был довольно известным «тавровским дедом», который гадал для белгородцев на картах Таро.— 13 января белгородские журналисты отмечали свой профессиональный праздник — День печати. По этому случаю в областном центре устроили первый региональный «Бал прессы», собрав в актовом зале БГИИК «лучших из лучших» корреспондентов и главредов со всей Белгородчины. За несколько часов до этого на «БелПрессе» вышел занимательный текст про прошлое местных газет. Как оказалось, намного более разнообразных, чем нынешние.Глава региона общается с сотрудником Центра обработки вызовов, fonar.tv— зоопарк в Сосновке становится всё более похожим на зверинец. Журналисты рассказали о животных, которых уже успели перевезти сюда — в основном, это мелкие представители фауны, а вот с их более крупными собратьями придётся посложнее. Для их транспортировки Белгород будет обращаться за помощью к московским коллегам, чтобы они помогли безопасно обездвижить медведей, верблюдов, хищников и тех, кто совершенно не приручён. Открытие зоопарка намечено на июнь.— белгородские власти анонсировали изменения в правилах платной парковки. С 30 января бесплатно занимать место можно будет лишь полчаса — после этого извольте платить 30 рублей за час. А уже в марте в городе появятся новые платные парковки.— жители домов возле кольца «честному гаишнику» на пересечении Губкина и Ватутина выдвинули требования по обустройству пешеходного перехода, остановки, ливневой канализации и реконструкции самого кольца. В противном случае они обещают перекрыть дорогу автомобилю губернатора, который ежедневно проезжает по этому участку дороги на работу. Об этом они рассказали члену Общественного совета при УМВД по Белгородской области Леониду Каплию, с которым встречались накануне — они пообещали собрать 3 тысячи подписей под требованиями и ждать представителя губернатора для решения вопросов. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-24039633_33082", -24039633, 33082, 'sv9JqL2kj1RnzfrrImeklPk96Q', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— психанул. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.
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«Распределённая революция». Что вам нужно знать о технологии «блокчейн»

В начале губернатор Евгений Савченко выступил на заседании областной думы, где, в частности, упомянул о технологии «блокчейн» и о том, что она в скором времени произведёт новую цифровую революцию. Корреспондент «Фонаря» разбирался, что это такое и почему её до сих пор используют не очень активно.

«Распределённая революция». Что вам нужно знать о технологии «блокчейн»

Блокчейн — это что-то из области цифровых технологий, да?

Да. Блокчейн — это цифровой реестр, в котором могут храниться любые данные. Это могут быть и финансовые транзакции, и заключённые договоры, и другая важная информация. Например, так можно хранить персональные данные граждан, информацию о выданных кредитах или о финансовых операциях крупной компании.

Как появился блокчейн?

Впервые термин «блокчейн» применили к новой базе данных, которая использовалась в криптовалюте «биткоин». Это произошло примерно в 2008 году, когда человек или группа людей, скрывающаяся под псевдонимом Сатоси Накамото, опубликовали документ, в котором описывался принцип работы новой платёжной системы. Спустя год Накамото опубликовал в открытом доступе исходный код программы и сеть «биткоин» заработала. После этого сам он отстранился от дальнейшего развития сети, поэтому сейчас разработкой системы занимается сообщество, объединившееся благодаря этой разработке. Есть один интересный факт: чтобы внести в систему значительные изменения, нужно получить согласие у большинства значимых участников процесса — у так называемых владельцев майнинговых пулов. Подробнее про историю создания криптовалют можно прочитать здесь.

Хорошо, примерно понятно, что такое блокчейн, но как это работает?

Блокчейн состоит из блоков, в которых информация переведена в хеш — набор из 32 символов. Эти блоки последовательно цепляются друг за друга. Причём в каждом блоке есть информация из предыдущего: хеш предыдущего блока и подпись владельца предыдущего владельца. Также новый блок содержит уникальный публичный ключ нового владельца. Таким образом база данных растёт всё больше и больше, поэтому чем больше она становится, тем сложнее в ней становится подделать информацию.

В больших системах это сделать практически невозможно, так как в них обычно задействовано столько вычислительной мощности, что её попросту нет ни в одном суперкомпьютере в мире. А чтобы оказать хоть какое-нибудь значительное влияние на целостность системы, необходимо завладеть как минимум половиной всей мощности блокчейна.

В поддержке функционирования системы задействованы все её участники. Для того, чтобы мотивировать их заниматься этим, майнеры (участники) поощряются наградами в зависимости от функций системы.

В финансовой сфере использование технологии выгодно, так как скорость транзакций по операциям очень высока, и сама операция проходит без посредников, которые тормозят процесс передачи данных для проверки и подтверждения. Сложность подделки данных заключается также в том, что пересчёт блоков происходит регулярно.

А есть конкретные примеры, кто уже использует блокчейн?

Есть. Так как изначально эта технология появилась в финансовой сфере, то именно там на сегодняшний день она получила наибольшее распространение. Помимо биткоина, существуют сотни видов других видов криптовалюты, которая сейчас активно развивается. Максимально полный список всех криптовалют можно найти здесь.

Примечательно, что изначально идея Сатоси Накамото была в том, чтобы блокчейн позволил сделать децентрализованную платёжную систему, в которой можно было бы совершать финансовые операции без обращения к третьей стороне. Сейчас эту роль исполняют банки, которые берут на себя обязательство в проверке всех транзакций, которые проходят через него, и именно банкам стал интересен блокчейн. Несмотря на то, что эта технология связана с множеством финансовых расходов, внедрение блокчейна в современную банковскую систему позволит отказаться от сложных бюрократизированных процедур и исключить возможность подделки, так как фактически данные будут постоянно проверяться всеми участниками системы.

Государства сейчас начинают осознавать перспективу применения разработки в государственном аппарате, и, например, в Швеции она активно тестируется в системе государственного земельного кадастра и в сфере энергетики.

Защищённость от подделок уже сейчас позволяет использовать блокчейн для защиты авторских прав. Например, сервис Ascribe помогает творческим людям подтверждать и сохранять за собой право авторства. При помощи уникальных электронных сертификатов можно подтверждать подлинность и авторство цифровых изданий. Более того, в Ascribe действует механизм передачи права владения от автора к покупателю с учётом всех юридических вопросов.

Технология «бикчейн» позволила создать целую международную виртуальную нацию под названием BITNATION. В ней есть свои граждане, послы, партнёры и физические лица. Причём стать частью BITNATION может каждый желающий. Здесь нет никаких ограничений.

Сбербанк и ФАС России в октябре 2016 года запустили пилотный проект Digital Ecosystem на основе технологии «блокчейн». Цель проекта — изучить, как можно хранить документы в распределённой системе. Недавно Сбербанк заявил, что компании проявляют к блокчейну интерес.

Подробнее прочитать про то, где уже сейчас используется блокчейн, можно здесь и здесь.

Ясно, что блокчейн полезен, но почему технологию до сих пор не так активно используют?

Сегодня основные сложности с массовым применением блокчейна связаны с рядом проблем. Во-первых, это энергетические проблемы. Избавляясь от дополнительных расходов для регулирования бюрократических процессов, возникает новая категория расходов на потребление электроэнергии. Любой блокчейн-системе для роста нужно всё больше вычислительных мощностей. Например, на поддержку системы «биткоин» к 2020 году потребуется столько электричества, сколько сможет произвести за этот период Дания.

Во-вторых, доверительные. Для построения полноценной инфраструктуры с использованием блокчейна каждый участник должен будет взять на себя часть рисков и часть расходов. Кроме того, реестр должен строиться изначально по конкретным правилам и ограничениям, и должны быть максимально продуманы все возможные проблемы, чтобы решить их предварительно, так как разбираться с ними по мере роста системы будет всё сложнее и сложнее, ведь большинство участников должны быть согласны с принятием тех или иных решений.

В-третьих, правовые. Сейчас в большинстве стран мира не существует законодательной базы по применению технологии, поэтому возникает множество сопутствующих вопросов. Чтобы можно было применять блокчейн и начать доверять ему, нужно, чтобы эта технология соответствовала каким-либо стандартам (например, государственным). Помимо этого, возникают сложности в том, каким образом регулировать оборот денежных средств, и как криптовалюты подвергать налогообложению.

В-четвёртых, технические. Чтобы создать распределённую базу данных, нужна хорошая и качественная техническая инфраструктура и мощные data-центры, способные выдержать растущую нагрузку.

В-пятых, технологические. Блокчейн — это всего лишь инструмент, который нужно грамотно применять. Сейчас он может хорошо справляться с задачами в одной области (например, криптовалюты), но при этом не готов полноценно работать в других сферах. Например, чтобы использовать его в «электронном правительстве», нужно изначально максимально точно собрать данные для ввода, так как позже изменить эти данные будет крайне сложно. Кроме того, нужно понять, как идентифицировать пользователей и управлять их доступом в систему, а также, каким образом глобально синхронизировать все блокчейн-системы.

В-шестых, политические. Внедрение технологии в государственные структуры в настоящее время будет сталкиваться с рядом политических моментов, особенно в странах с недемократическими режимами. Политики могут тормозить развитие технологии, так как открытость системы выявит незаконные действия некоторых её участников, использующих своё положение в собственных целях.

Уже есть предположения, как будет развиваться блокчейн в будущем?

Блокчейн могут применять во многих сферах, далёких от финансовой. Везде, где циркулирует и хранится информация, есть возможность для применения этой технологии. Например, в сфере управления данными. Здесь использование блокчейна упростит процедуру ведения, фиксирования и анализа информации, так как конечная структура максимально прозрачна и наглядна. Блокчейн-реестр можно применять, с одной стороны, для хранения абсолютно любых типов данных и, с другой, — для безопасного и быстрого совершения транзакций. Разработка может вывести на новый уровень понятие «электронное правительство». Эта технология обеспечивает максимальную стойкость к фальсификации, поэтому подделать бумаги становится практически невозможно. Они станут достовернее любого документа с печатью и подписью. Кроме того, к ним всегда будет полноценный свободный доступ.

База данных нового типа способна перевернуть все обыденные сферы современной жизни и сделать информацию гораздо более открытой, правдивой и точной. Правда, для получения доверия технология должна стать более стабильной, стандартизированной и понятной.

«Фонарь» благодарит за помощь в подготовке материала главного инженера компании Sijeko Александра Максимала.

Василий Суслов

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