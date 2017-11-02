В Белгороде выбрали нового атамана казаков

В Белгороде выбрали нового атамана «Центрального казачьего войска». Им стал Юрий Хлудеев. До него этот пост занимал Геннадий Колочко. Руководитель казачьей партии в Белгородской области Сергей Литвинов пришёл на IX отчётно-выборный круг войскового казачьего общества, чтобы поздравить нового атамана.

— Поздравляю вас с выбором нового атамана, нового вожака. Это правильный выбор. Это и аванс доверия, необходимо теперь это доверие оправдать. Воспитание молодёжи в казачьих традициях — важная задача. И на вас сегодня возложена эта миссия. В программе атамана это было отмечено, пожелаем ему удачи в данной работе, — сказал Сергей Литвинов.

По мнению Сергея Литвинова, одна из главных задач белгородского казачества — войти в государственный реестр. Также руководитель казачьей партии призвал не стесняться «стучаться к руководству», чтобы решать свои вопросы и шире представлять интересы казачества в обществе.

Справка «Фонаря»

Юрий Хлудеев родился в Белгородской области. Окончил Ростовскую высшую школу МВД России. В 1978 году после армии пошёл служить в полицию, где проработал 30 лет. Дослужил до заместителя начальника регионального УВД по Белгороду. 12 лет работал начальником милиции общественной безопасности. На момент избрания работал директором Ассоциации частных охранных организаций Белгородской области.