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В Белгороде выбрали нового атамана казаков

Руководитель казачьей партии в Белгородской области Сергей Литвинов призвал казаков шире представлять интересы казачества в обществе.

В Белгороде выбрали нового атамана «Центрального казачьего войска». Им стал Юрий Хлудеев. До него этот пост занимал Геннадий Колочко. Руководитель казачьей партии в Белгородской области Сергей Литвинов пришёл на IX отчётно-выборный круг войскового казачьего общества, чтобы поздравить нового атамана.

— Поздравляю вас с выбором нового атамана, нового вожака. Это правильный выбор. Это и аванс доверия, необходимо теперь это доверие оправдать. Воспитание молодёжи в казачьих традициях — важная задача. И на вас сегодня возложена эта миссия. В программе атамана это было отмечено, пожелаем ему удачи в данной работе, — сказал Сергей Литвинов.

По мнению Сергея Литвинова, одна из главных задач белгородского казачества — войти в государственный реестр. Также руководитель казачьей партии призвал не стесняться «стучаться к руководству», чтобы решать свои вопросы и шире представлять интересы казачества в обществе.

Справка «Фонаря»

Юрий Хлудеев родился в Белгородской области. Окончил Ростовскую высшую школу МВД России. В 1978 году после армии пошёл служить в полицию, где проработал 30 лет. Дослужил до заместителя начальника регионального УВД по Белгороду. 12 лет работал начальником милиции общественной безопасности. На момент избрания работал директором Ассоциации частных охранных организаций Белгородской области.

Никита Пармёнов

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#казаки
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