В Старом Осколе большинство депутатов требуют отставки мэра Александра Гнедых

В Совет депутатов Старого Оскола поступило обращение от 17 депутатов, которые требуют отставки действующего главы администрации Старооскольского городского округа. Об этом сообщает «БелПресса».

Обращение рассмотрят 15 ноября на заседании совета депутатов. Туда же позовут и мэра города Александра Гнедых. По словам председателя совета Евгения Согуляка, после того, как депутаты неудовлетворительно оценили работу главы округа по итогам 2016 года, в работе администрации практически ничего не изменилось, а Александр Гнедых ответил не на все вопросы, которые ему адресовали депутаты.

— Евгением Савченко в предвыборной кампании было объявлено о трёхлетке в Старооскольском городском округе для проведения благоустройства. Приходится констатировать, что сейчас это сложно осуществлять в силу отсутствия диалога между администрацией округа и руководством области. Поэтому, наверное, не имеет смысла терять время. Этим и обусловлена инициатива депутатов, — объяснил обращение депутатов Евгений Согуляк.

Напомним, что после выборов в состав горсовета вошли 25 депутатов, а возглавил его Евгений Согуляк, глава администрации «УК „Славянка“». После неудовлетворительной оценки Александр Гнедых подал в суд на совет депутатов, но в итоге проиграл его.

— За 20 лет государственной службы меня вымуштровали так, что у меня сознание исключительно государственное, и я могу делать так, как правильно, а не так, как кому-то хочется [...]. А кому это надо? Мне сложно ответить на этот вопрос, — рассказывал журналистам в июне этого года Александр Гнедых.