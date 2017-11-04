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Белгород присоединился к всероссийскому проекту «Территория Победы»

Два культурных учреждения города стали филиалами Музея Победы.

В Центральном музее Великой Отечественной войны стартует масштабный проект «Территория Победы». Главная цель события — создать единое музейное пространство по военной истории XX века. Это позволит больше рассказать российской молодёжи о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.

Сейчас Музей Победы заключает соглашения с родственными музеями и создаёт по стране сеть филиалов. Белгород также вошёл в число городов, в которых будет реализовываться этот проект.

Фото организаторов проекта

К проекту присоединились Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» и дом-музей генерала армии Николая Ватутина. Теперь белгородские культурные учреждения смогут презентовать себя на федеральном уровне, а также поделиться опытом в реализации образовательных, научных и педагогических проектов.

Екатерина Лобановская

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