Последний век Homo sapiens. В Белгороде обсудили, когда наступит конец человеческой культуры

Технология №1. Нейросети

— Нейросеть — это обучаемая система, которая действует по заданным алгоритмам и формулам, а также на основании прошлого опыта.

Нейросеть работает по принципу: вы даёте задачу с данными, и нейросеть ищет алгоритм, который решает ваши данные до необходимого вам результата.

Например, раньше чтобы перевести слова с русского языка на китайский, Google-переводчик переводил сначала с русского языка на английский, а потом уже с английского на китайский. Недавно программисты обнаружили, что переводчик теперь использует свой собственный «промежуточный» язык, не прибегая к английскому для перевода. Это заинтересовало лингвистов, потому что это первый язык, к созданию которого не причастен человек.

Самое главное, что этот подход в программировании не окончателен. Он избавляет искусственные системы от старой идеи, согласно которой компьютер может делать только то, на что вы его запрограммируете.

Технология №2. Уберизация

— Этот термин произошёл от названия американской компании Uber. Аналогично называется и мобильное приложение, в котором пользователь делает запрос на поездку в такси, который затем переадресуют водителям, находящимся в системе. По такому же принципу работают Яндекс.Такси и GetTaxi.

В глобальном плане «уберизация» — это внедрение компьютерных технологий для прямых сделок между клиентом и поставщиком услуг в обход посредников.

В будущем технология «уберизации» кардинально изменит рынок труда. Работы в нашем понимании не будет, появятся краткосрочные контракты. Например, существует IT-корпорация, которая заключает с вами контракт на определённый вид работ. После завершения работы вы получаете деньги, а корпорация свой процент и какой-либо продукт.

Рост уберизации способствует росту прекариата. Это социальный класс работников с временной или частичной занятостью.

Также в современном обществе существует социальный рейтинг (такси «Uber», онлайн-платформа для аренды жилья «Airbnb»). Если у вас плохой рейтинг, значит вам ничего не светит — это одно из последствий уберизации.

Технология №3. Автоматизация труда

— В процессе слияния уберизации с нейросетями можно говорить о том, что большинство профессий скоро устареют. Сейчас создаются рейтинги профессий, которые могут остаться. В основном, это гуманитарные специальности.

Происходит вторая индустриальная революция — автоматизация умственного труда, то есть появляются машины, которые воспроизводят интеллектуальные функции человека.

Робот впоследствии будет выполнять работу аналитика, финансиста, банковского клерка, физиотерапевта, водителя и даже священника.

Технология №4. Big Data и конец человеческой культуры

— В обществе накоплено столько данных, с которыми может справиться только система искусственного интеллекта. Важно осознать, что в какой-то момент времени экспертные системы перестанут быть понятными нам.

Тогда возникнет момент постчеловеческой культуры: в одном социальном пространстве начнут действовать и люди, и машины — своеобразное гибридное общество.

Для того, чтобы гибридное общество могло жить в более-менее гражданском мире, нам потребуются машины, способные давать речевые отчёты о том, чем они занимаются.

Технология №5. Новая медицина

— Большая часть денег, которая выделяется на современную науку, уходит на развитие биотехнологий. Ведь все хотят долго жить. Но вскоре может произойти мощный социальный конфликт по поводу возраста, и есть подозрения, что от знакомого нам XXI века довольно быстро ничего не останется.

В какой-то момент времени мы начнём делать людей.