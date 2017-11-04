​Белгородские энергетики стали победителями IV Фестиваля КВН ПАО «МРСК Центра»

Команда «А с виду приличные люди» из «Белгородэнерго» победила на IV Фестивале КВН ПАО «МРСК Центра». Второе и третьем место заняли энергетики из Твери и Орла.

— В этом году тема конкурса была достаточно сложной, но команды справились блестяще. Уже виден профессионализм, прослеживается умение тонко и грамотно подметить разные стороны нашей жизни. Нам непросто было оценивать такую сложную тему, как инновации, и тем приятнее констатировать, что все команды справились, — говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Инна Громова.

В 2017 году фестиваль прошёл под лозунгом «Инновационный путь к 2020». Команды должны были представить приветствие на тему инноваций, а «техническом задании» — предложить, как можно модернизировать средства индивидуальной защиты. Также команды подготовили музыкальное задание на тему: «Революция, электрификация, инновация...».

В приветствии белгородские энергетики показали необычный и успешный способ работы с должниками и заработали свой первый максимальный балл. В конкурсе «Техническое задание» команда «Белгородэнерго» показала, как можно улучшить костюм электромонтёра и превратить его в супергероя. А в музыкальном задании белгородцы спели об инновационных разработках в производстве.

— Хорошо, что жюри было разноплановым, — начиная от технических руководителей до людей, которые работают с молодёжью и студентами. Однако, хотелось бы, чтобы тема инноваций была шире представлена в игре команд. Командные выступления мы оценивали с точки зрения соответствия главной теме фестиваля: насколько прозвучавшие шутки могли бы сплотить коллектив и направить его на выполнение заданной цели. Такие выступления весьма полезны и будут привнесены в наш огромный 52-тысячный коллектив, — считает заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин.

Фото пресс-службы «Белгородэнерго»

За победу в фестивале председатель первичной профсоюзной организации ПАО «МРСК Центра» Виктор Аблёзгов вручил всем участникам команды «Белгородэнерго» билеты на финал Высшей лиги КВН в Москве.