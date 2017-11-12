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В Белгородской области водитель насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске

За сутки в регионе в ДТП погибли двое мужчин.

В Белгородской области в субботу, 11 ноября, произошли шесть аварий, в которых погибли двое человек, а ещё пятеро получили травмы.

В Шебекинском районе 27-летний водитель на ВАЗ-2131 ехал из Шебекина в Муром и сбил 60-летнего инвалида, который ехал на коляске по дороге. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.

Второе смертельное ДТП произошло в Прохоровском районе. Там 40-летний водитель на Datsun on-DO ехал из села Призначного в Журавку и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель не выжил.

Андрей Маслов

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#ДТП #Шебекинский район #Прохоровский район
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