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Белгородский паралимпиец Андрей Кожемякин помог рок-группе «Би-2»

Гитарист «Би-2» Андрей Звонков сломал ногу.

Белгородский паралимпиец Андрей Кожемякин помог рок-группе «Би-2» на выступлениях. Спортсмен рассказывает, что ему позвонили организаторы концертов и попросили одолжить инвалидную электроколяску. Оказалось, что гитарист группы Андрей Звонков сломал ногу и не может передвигаться по сцене.

Андрей Кожемякин обратился своему другу Дмитрию Мирошникову, и тот дал музыкантам коляску. «Би-2» оформили её в виде металлического трона. На ней гитарист впервые появился на сцене в Курске 2 ноября.

— Просто иду: там темно, здесь темно, а здесь — свет горит. Думаю, пойду на свет. Пошёл на свет и провалился в яму, — рассказывает музыкант в видео-отчёте группы о концерте в Курске.

В свою очередь, солисты Би-2 подарили Андрею Кожемякину и Дмитрию Мирошникову свой новый альбом «Горизонт событий».

Екатерина Лобановская

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#Андрей Кожемякин #концерт #Би-2
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