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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской области мужчина до смерти избил сестру-инвалида

Житель Губкина попытался скрыть смерть родственницы.

В Губкине завели уголовное дело на 43-летнего местного жителя, который до смерти избил сестру-инвалида.

По версии следствия, мужчина жил в частном доме вместе со своей 53-летней сестрой-инвалидом 1 группы и ухаживал за ней. Вечером 2 ноября он пришел домой и увидел, что женщина разбросала по дому вещи и продукты питания. Мужчина разозлился, стал избивать и бросать на пол родственницу. 3 ноября он обнаружил, что сестра скончалась.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что мужчина скрывал смерть женщины. В правоохранительные органы он обратился только через три дня. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Екатерина Лобановская

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