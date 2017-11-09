В Белгородской области мужчина до смерти избил сестру-инвалида

В Губкине завели уголовное дело на 43-летнего местного жителя, который до смерти избил сестру-инвалида.

По версии следствия, мужчина жил в частном доме вместе со своей 53-летней сестрой-инвалидом 1 группы и ухаживал за ней. Вечером 2 ноября он пришел домой и увидел, что женщина разбросала по дому вещи и продукты питания. Мужчина разозлился, стал избивать и бросать на пол родственницу. 3 ноября он обнаружил, что сестра скончалась.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что мужчина скрывал смерть женщины. В правоохранительные органы он обратился только через три дня. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.