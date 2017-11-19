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В Шебекинском районе в ДТП погиб мужчина

Водитель ехала на повышенной скорости и съехала в кювет.

В субботу, 18 ноября, в Шебекинском районе вечером 22-летняя девушка на иномарке ехала в сторону Корочи. Так как скорость была высокая, она не справилась с управлением, и машина съехала в кювет, где опрокинулась. 31-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте аварии. О состоянии водителя автомобиля пресс-служба ГИБДД не сообщает.

Андрей Маслов

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#ДТП #Шебекинский район #ГИБДД
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