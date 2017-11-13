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В Ровеньках открыли новый цех по производству зелёных и красных сыров

На строительство «Ровеньки-маслосырзавод» потратил около 2 миллиардов рублей.

В Ровеньках открыли новый цех по производству зелёных и красных сыров

Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» к 60-летнему юбилею завода запустил новый цех по производству твёрдых и полутвёрдых сыров. Строительство длилось два года и обошлось руководству завода почти в 2 миллиарда рублей. Уже сейчас цех готов к работе.

— С открытием нового сыродельного цеха завод будет вырабатывать в сутки 18-20 тонн полутвёрдых и твёрдых сыров и до 10 тонн мягких сыров. Благодаря этому предприятие вдвое увеличит объёмы перерабатываемого молока, которые достигнут 400 тонн в сутки, — рассказал директор ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Леонид Заскалько.

В новом цехе будут делать новые виды твёрдых сыров длительного срока созревания. В частности, здесь будут выпускать зелёный сыр со вкусом базилика, красный — со вкусом перца и томата, козий и овечий сыр, сыр с пажитником.

Илья Лядвин

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