$ 59,18
 68,92
฿ 392 к
+3 °C
вторник, 14 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

Константин Курганский рассказал, какие учреждения культуры Белгорода активно ведут соцсети

От того, как учреждения культуры будут вести соцсети, зависит их рейтинг.

На региональной коллегии управления культуры начальник ведомства Константин Курганский заявил, что музеи, библиотеки и театры неактивно ведут социальные сети. Новости публикуются нерегулярно и бессистемно. По сообщению «БелПрессы», 47 процентов учреждений зарегистрированы в «Одноклассниках», более 30 процентов — во «ВКонтакте», 10 процентов — в «Фейсбуке», около 5 процентов — в «Твиттере».

— Можно любить и не любить социальные сети, но это данность. Мы должны использовать их в целях своих учреждений и тех, кто приходит к нам. Этому будем уделять колоссальное внимание. Если у вас есть страничка в «Одноклассниках», то молодежь в большинстве своем туда не пойдет. И контент, который там есть, не подойдет для «ВКонтакте», не говоря об «Инстаграме» и «Твиттере», — цитирует издание Константина Курганского.

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха отметила, что среди молодежи популярен солист Тимур Халиуллин. Артист в своих соцсетях рассказывает о себе, концертах, путешествиях, регулярно публикует посты в «Инстаграме» и «Ютьюбе».

«Фонарь» узнал у Константина Курганского, есть ли в области учреждения культуры, которые активно ведут соцсети и у которых есть чему поучиться.

— Однозначно филармония. Не только Тимур Халиуллин. Видно, что они пишут для молодежи. Научная библиотека — тоже отлично. Они постоянно выкладывают новости в «Фейсбук» и «ВКонтакте». Белгородский театр публикует не только новостные события, но и цитаты интересные. У них это хорошо идет, — прокомментировал начальник управления культуры.

Константин Курганский также отметил работу в соцсетях литературного и художественного музея, однако затруднился привезти пример районных учреждений культуры.

— Мы это делаем, что бы расширять аудиторию. В соцсетях молодежь может узнать, куда пойти, где можно узнать о произведении искусства. Афиши уже не то. Если мы не будем заниматься соцсетями, то уже через два года молодежь к нам не придет вовсе, учреждения культуры будут пустыми, — сказал Курганский.

Отметим, что ведение сайта и соцсетей будет одним из показателей при составлении рейтинга учреждений культуры региона.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#Константин Курганский #управление культуры #соцсети
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости