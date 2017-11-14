Константин Курганский рассказал, какие учреждения культуры Белгорода активно ведут соцсети

На региональной коллегии управления культуры начальник ведомства Константин Курганский заявил, что музеи, библиотеки и театры неактивно ведут социальные сети. Новости публикуются нерегулярно и бессистемно. По сообщению «БелПрессы», 47 процентов учреждений зарегистрированы в «Одноклассниках», более 30 процентов — во «ВКонтакте», 10 процентов — в «Фейсбуке», около 5 процентов — в «Твиттере».

— Можно любить и не любить социальные сети, но это данность. Мы должны использовать их в целях своих учреждений и тех, кто приходит к нам. Этому будем уделять колоссальное внимание. Если у вас есть страничка в «Одноклассниках», то молодежь в большинстве своем туда не пойдет. И контент, который там есть, не подойдет для «ВКонтакте», не говоря об «Инстаграме» и «Твиттере», — цитирует издание Константина Курганского.

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха отметила, что среди молодежи популярен солист Тимур Халиуллин. Артист в своих соцсетях рассказывает о себе, концертах, путешествиях, регулярно публикует посты в «Инстаграме» и «Ютьюбе».

«Фонарь» узнал у Константина Курганского, есть ли в области учреждения культуры, которые активно ведут соцсети и у которых есть чему поучиться.

— Однозначно филармония. Не только Тимур Халиуллин. Видно, что они пишут для молодежи. Научная библиотека — тоже отлично. Они постоянно выкладывают новости в «Фейсбук» и «ВКонтакте». Белгородский театр публикует не только новостные события, но и цитаты интересные. У них это хорошо идет, — прокомментировал начальник управления культуры.

Константин Курганский также отметил работу в соцсетях литературного и художественного музея, однако затруднился привезти пример районных учреждений культуры.

— Мы это делаем, что бы расширять аудиторию. В соцсетях молодежь может узнать, куда пойти, где можно узнать о произведении искусства. Афиши уже не то. Если мы не будем заниматься соцсетями, то уже через два года молодежь к нам не придет вовсе, учреждения культуры будут пустыми, — сказал Курганский.

Отметим, что ведение сайта и соцсетей будет одним из показателей при составлении рейтинга учреждений культуры региона.