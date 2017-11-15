В Белгороде начали набирать учеников в новую школу в микрорайоне «Луч»

В январе 2018 года в Белгороде откроется школа в микрорайоне «Луч», рассчитанная на тысячу учеников. Официальное название нового учебного заведения — «Центр образования города Белгорода №15».

Фото пресс-службы администрации Белгорода

Уже начался набор учащихся с первого по восьмой класс. Подать заявление о поступлении и переводе в новую школу могут все желающие. Первое родительское собрание состоится 20 ноября.

— Педагогический состав уже укомплектован. Ведутся последние приготовления, завозится и подключается оборудование. Сегодня мы открываем набор деток как школьного, так и дошкольного возраста. Мы начинаем проводить родительские собрания для тех, кто планирует перевести своего ребёнка в новую школу, на которых будем рады рассказать обо всех её возможностях, — рассказала руководитель городского управления образования Ирина Гричаникова.

Школа будет работать только в первую смену, после уроков дети смогут посещать различные кружки и секции. Также здесь появятся три дошкольные группы на 75 мест.

Узнать расписание и задать интересующие вопросы можно по телефонам управления образования города: +7 (4722) 32-37-60, +7 (4722) 32-25-01 и +7 (951) 141-21-10.