В Белгороде откроют скейт-парк «Крылья»

В субботу, 5 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина откроется первая часть скейт-парка «Крылья». По словам представителей «Геопарка», это будет первая в Черноземье профессиональная площадка для скейтеров и bmx-велосипедистов, на которой можно будет не только тренироваться, но и принимать чемпионаты по экстремальным видам спорта.
Оборудование белгородские спортсмены отбирали вместе с администрацией парка. Скейт-парк откроют в 11 часов, а уже через полчаса желающие смогут там покататься. В 16:00 начнутся показательные выступления профессиональных спортсменов. Пресс-служба «Геопарка» обещает к маю 2018 года открыть вторую часть площадки.
Напомним, что в ноябре 2015 году в Строителе открыли «скейт-парк» из четырёх фигур на обычной плитке.