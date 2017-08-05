В Белгороде откроют скейт-парк «Крылья»

В помещении не работает вентиляция, деформирован пол, а несущая стена с трещинами. Алексеевская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения 24-летнего мужчины о нарушении его жилищных прав. Проверка показала, что предоставленная ему как сироте квартира оказалась непригодной для проживания. Это противоречит статье 15 Жилищного кодекса РФ.Помещение не соответствует санитарным и техническим нормам: вентиляционная система не работает, в несущей стене — трещины, пол деформирован из-за осадки конструкции.Прокуратура вынесла главе районной администрации представление об устранении нарушений закона. Денежные пособия получили Алексей Найденов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. В Белгородском университете кооперации, экономики и права вручили именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьёва. Таким образом поощряют студентов, добившихся особых успехов в учёбе, спорте и общественной жизни. Размер стипендии — 2 тысячи рублей. В этот раз её обладателями стали Алексей Найдёнов, Виктория Покиньчереда и Алина Антонова. Стипендия носит имя Вячеслава Воробьёва, потому что раньше он сам учился на заочном отделении университета.— В университете хорошо знают Вячеслава Воробьёва. Известен всем и его подвиг, который он совершил в 2009 году во время спецоперации в Ингушетии. Тогда Вячеслав, не задумываясь, вызвал огонь на себя, защищая боевых товарищей. За героизм, личное мужество, самоотверженность и отвагу Указом Президента России от 30 мая 2009 года Вячеславу Воробьёву было присвоено звание Героя Российской Федерации. А с 2011 года в университете вручают стипендию от его имени, — пояснили в пресс-службе БУКЭП. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?130"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-112421101_133", -112421101, 133, '65r1XZBoHF_3fjeZ7TiheG0nnns', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Сам Вячеслава Воробьёв был гостем концерта, на котором вручали награды. Если вы хотите больше узнать о белгородском Герое России, можете посмотреть специальный сюжет «Мира Белогорья». Чиновники рассказали, как собираются выполнять «майские указы» президента. В 2016 году в Белгородской области обещают повысить зарплаты медикам, педагогам и воспитателям. Так, в 2016 году зарплата учителей вырастет на 525 рублей (сейчас средняя зарплата ­­­— 26 263 рублей), а воспитателей детских садов — на 1216 рублей (сейчас средняя зарплата ­­­— 21 305 рублей).Работникам дополнительного образования повысят зарплату на 1491 рубль (сейчас средняя зарплата ­­— 22 619 рубля), а преподавателям и мастерам начального и среднего профобразования — на 1721 рубль (сейчас средняя зарплата — 23 479 рубля). Об этом сообщает «БелПресса».— В базовых школах зарплата превысит 28 тысяч рублей, в обычных — 24–25 тысяч, а вот в малокомплектных сельских школах составит 18,7 тысячи рублей. В то же время чиновник попросил учитывать, что эти учителя имеют льготы в виде полного освобождения оплаты коммунальных услуг по свету, теплу и газу на всю учительскую семью, — цитирует издание начальника департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика. Прокуратура Прохоровского района передала в суд дело по обвинению водителя КамАЗа в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. В Прохоровском районе будут судить 33-летнего водителя грузовика, врезавшегося в пассажирский поезд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, 31 июля 2015 года в Прохоровском районе водитель КамАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в вагон пассажирского поезда «Москва — Белгород». В аварии тяжёлые травмы получил машинист поезда. В тексте, сопровождавшем видеоряд, обнаружили высказывания о преимуществе представителей одной религии над представителями другой. Октябрьский районный суд поддержал иск прокуратуры Белгорода о признании экстремистским видеоролика с названием «Ислам». В пресс-службе ведомства рассказали, что видео нашли во «ВКонтакте». Видеоряд сопровождался текстом на арабском языке с русскими субтитрами. — Согласно выводам специалистов в тексте ролика есть высказывания о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признаку отношения к религии, содержится негативная оценка действий группы лиц, объединённых отношением к религии, — пояснили в прокуратуре. Когда решение Октябрьского суда вступит в силу, прокуратура направит его в Минюст, чтобы там ролик включили в федеральный список экстремистских материалов. В 2005 году в Иркутской области установили рекорд, приготовив яичницу из 11 тысяч яиц. В Новооскольком районе на фестивале «Фомина яишня» хотят установить рекорд России и сделать самую большую в стране яичницу. Об этом сообщает сайт «Мира Белогорья». На приготовление блюда планируют потратить 12 тысяч яиц. Рекорд России на самую большую яичницу установили в Иркутской области в 2005 году. Сначала для этого в течение двух недель делали сковороду, а затем в течение часа 20 человек готовили блюдо из 11 тысяч яиц. — Чтобы результат был точным, всё делают не торопясь. Сначала пересчитывают яйца вручную. Специальная машина в течение пятнадцати минут отделяет скорлупу. Все аккуратно сливают в стерилизованные фляги. Главное — не смешать белки с желтками. Контрольное взвешивание показало, что общая масса разлитых в 14 фляг яиц составила 488 килограммов. Для жарки использовано 44 литра растительного масла, 12 килограммов соли и 15 килограммов зелени, — сообщает сайт eda-server.ru Фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня» в этом году будет проходить уже в пятый раз. 22 апреля с 14 часов в казачьем стане «Сосновое» будут проводить обряды «Хомутание» и «Придруги», там выступят белгородские и липецкие казачьи коллективы, фолк-группа «Партизан FM», а также покажут силовое шоу. Ещё организаторы обещают интерактивные площадки, мастер-классы, чествование молодожёнов, контактный зоопарк и аттракционы. Фото eventsinrussia.comНапомним, что в 2016 году в Корочанском районе установили рекорд на самый большой в России герб из яблок, а в Грайворонском районе сплели самую большую узорную косу и сплясали в самом продолжительном и массовом узорном хороводе. В 2015 году в Белгороде приготовили самую большую солдатскую кашу на одном мероприятии. По версии следствия, подозреваемые продавали наркотики бесконтактным способом. В Белгороде пройдёт суд над предполагаемыми членами наркобанды, которых подозревают в сбыте наркотиков. Всего полицейские задержали 16 человек. По версии следствия, группировка продавала «соли» бесконтактным способом в особо крупном размере. Суд пройдёт над шестью подозреваемыми, в отношении других предполагаемых членов банды продолжается расследование. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. В понедельник, 20 июня, Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило о гибели ребёнка в Грайворонском районе. — Группу детей, отдыхающих в школьном лагере села Доброивановка, привезли на речку в село Замостье купаться. Находясь в воде около необорудованного пляжа, десятилетний мальчик утонул, — сообщают в следственном управлении СК по Белгородской области.По информации Главного управления МЧС по Белгородской области, ребёнка доставили в районную больницу, где во время реанимационных мероприятий он скончался.Сейчас устанавливаются обстоятельства и подробности этого происшествия. Следственное управление СК по Белгородской области проводит доследственную проверку. О проверке школе, в которой учился погибший, заявил глава района Александр Верзун. Курасовский математик Александр Чупахин — единственный российский претендент на учительскую Нобелевскую премию. Учитель математики из Ивнянского района Белгородской области стал одним из 50 претендентов в конкурсе на получение премии лучшего учителя мира Global Teachers Prize. Преподаватель Курасовской средней школы Александр Чупахин будет соревноваться с представителями из 29 стран. В списке номинантов премии он единственный представитель России.Имена десяти финалистов станут известны в феврале 2016 года. Критерии отбора победителя — знания его учеников, использование инновационных программ, признание достижений конкурсанта учениками, коллегами, руководителями.— Мне предложили поучаствовать в конкурсе осенью в Санкт-Петербурге. У меня было собрано много материалов, и я решил отправить отчёты в Великобританию. Думаю, пусть там посмотрят на достижения наших учеников, — рассказал «Фонарю» Александр Чупахин. — Отправил материалы и забыл. А недели две назад пришло письмо из Великобритании. И сегодня ночью должны были огласить результаты, объявить, кто стал конкурсантом. Я завёл будильник на три часа ночи, а он не зазвенел. Утром мне кума говорит, тебя же с пяти утра по телевизору показывают.Александр говорит, что это известие об участие в конкурсе стало для него неожиданностью. — Первое волнение уже прошло. Сейчас чувствую радость, даже не надеялся стать конкурсантом. Ведь было 8 тысяч участников из 148 стран! Близкие очень рады за меня. Дочь и сын в восторге. Тем более, дочь учится в университете и собирается также стать учителем математики.Александр Чупахин не однажды побеждал в различных конкурсах, получил премию «Почётный работник общего образования Российской Федерации» в 2011 году. В школе он работает уже 21 год. Ученики Чупахина побеждают в олимпиадах и поступают в университеты на профильные специальности.Справка «Фонаря»Конкурс на вручение премии лучшему учителю Global Teachers Prize — своеобразная Нобелевская премия для школьных учителей. Премию утвердил международный благотворительный фонд Varkey Foundation, а основал предприниматель из Дубая Санни Варки. Его компания управляет более чем 120 школами в Европе, Китае, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке. В 2016 году в состав жюри премии вошли американский актёр Кевин Спейси, заместитель директора фонда Билла и Мелинды Гейтс Карина Вонг, профессор экономики и специальный советник ООН Джеффри Сакс и пловец Льюис Пью. Осуждён