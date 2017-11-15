​В Белгороде проведут благотворительный турнир по настольному футболу

В белгородском центре помощи детям с тяжелыми заболеваниями открылась регистрация на благотворительный турнир по настольному футболу. Соревнование проводится уже во второй раз. Турнир будет проходить 18 и 19 ноября с 12:00 в зоне фудкорта на 4 этаже ТРЦ «МегаГРИНН».



Зарегистрироваться на турнир могут команды из двух человек. Сделать это можно здесь. Студентам и школьникам при предъявлении студенческого билета участие обойдётся в 150 рублей, остальным — 250 рублей. Все полученные деньги передадут благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака».