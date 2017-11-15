$ 59,62
 69,68
฿ 430 к
+2 °C
среда, 15 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

​В Белгороде проведут благотворительный турнир по настольному футболу

Школьники и студенты смогут попасть на турнир за 150 рублей, остальные желающие – за 250 рублей.

В белгородском центре помощи детям с тяжелыми заболеваниями открылась регистрация на благотворительный турнир по настольному футболу. Соревнование проводится уже во второй раз. Турнир будет проходить 18 и 19 ноября с 12:00 в зоне фудкорта на 4 этаже ТРЦ «МегаГРИНН».

Зарегистрироваться на турнир могут команды из двух человек. Сделать это можно здесь. Студентам и школьникам при предъявлении студенческого билета участие обойдётся в 150 рублей, остальным — 250 рублей. Все полученные деньги передадут благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака».

Анастасия Лопатина

Читайте также

#футбол #благотворительность
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости