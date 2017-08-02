Футболисты «Энергомаша» узнали своих потенциальных соперников в Кубке России сезона 2017-2018

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьёвка матчей 1/32 финала Кубка России по футболу 2017-2018. Напомним, что именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Футбольной Национальной Лиги.
В соответствии с регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 18 клубов ФНЛ («Зенит-2» и «Спартак-2» не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).
В итоге в потенциальные соперники белгородцам достался клуб ФНЛ «Тамбов» во главе с известным специалистом Андреем Талалаевым. Для того, чтобы встретиться с тамбовскими футболистами, «Энергомашу» необходимо 7 августа в матче 1/64 финала обыграть в гостях «Калугу».
В случае успеха белгородцев матч 1/32 финала состоится 23-24 августа на центральном стадионе Белгорода.
Напомним, что в прошлом сезоне «Энергомаш» смог дойти до 1/16 финала турнира, привезя в Белгород клуб РФПЛ — «Уфу», которой подопечные Виктора Навоченко уступили лишь в серии послематчевых пенальти — 1:1 (3:5).
В этом году «заводчане» имеют шестой номер, и согласно регламенту Кубка, из элитного дивизиона в гости к белгородцам могут пожаловать московское «Динамо», тульский «Арсенал» или дебютанты РФПЛ «Тосно» (Ленинградская область), «СКА-Хабаровск».