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В Белгороде пройдёт благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством»

Билет на двоих будет стоить от 3 до 4 тысяч рублей. Зрители смогут посетить бал за 800 рублей.

В Белгородской государственной филармонии открылась регистрация на традиционный благотворительный бал-маскарад. Его уже в течение шести лет проводят активисты молодёжной организации "Новое поколение" Андрея Скоча. В этом году за основу театрализованной постановки возьмут повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Перед балом хореографы проведут для гостей репетиции и научат танцевать.

Сам бал пройдёт 10 декабря. До 10 ноября билет на двоих будет стоить 3 тысячи рублей, до 24 ноября — 3,5 тысячи рублей, после 24 ноября — 4 тысячи рублей с пары. Зрители могут зарегистрироваться и купить билеты за 800 рублей в группе бала во «ВКонтакте». Там же могут зарегистрироваться пары и те, кто пока не нашёл, с кем пойти на бал.


Текст: Никита Пармёнов
Фото: Антон Вергун

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#бал-маскарад #Белгородская государственная филармония #БРОО Новое поколение
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