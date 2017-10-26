В Белгороде пройдёт благотворительный бал-маскарад «Ночь перед Рождеством»

В Белгородской государственной филармонии открылась регистрация на традиционный благотворительный бал-маскарад. Его уже в течение шести лет проводят активисты молодёжной организации "Новое поколение" Андрея Скоча. В этом году за основу театрализованной постановки возьмут повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Перед балом хореографы проведут для гостей репетиции и научат танцевать.

Сам бал пройдёт 10 декабря. До 10 ноября билет на двоих будет стоить 3 тысячи рублей, до 24 ноября — 3,5 тысячи рублей, после 24 ноября — 4 тысячи рублей с пары. Зрители могут зарегистрироваться и купить билеты за 800 рублей в группе бала во «ВКонтакте». Там же могут зарегистрироваться пары и те, кто пока не нашёл, с кем пойти на бал.