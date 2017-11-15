​В Белгородской области появится база данных долгожителей

В областном госпитале для ветеранов войн обсудили проект «Столетний гражданин» и поговорили о том, как можно поддерживать здоровье белгородцев и помогать долгожителям.



— В Российской Федерации и в Белгородской области в частности увеличивается средний возраст продолжительности жизни. Если в 2012 году он слставлял 70,2 года, то по итогам первого полугодия 2017 года средняя продолжительность жизни в России составила 72,4 года. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2020 году продолжительность жизни достигнет 73 лет: примерно 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, — цитирует заведующего неврологическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Андрея Литвинова ИА «Бел.Ру».

Сегодня в Белгородской области проживает около 346 тысяч людей старше 60 лет. Это 22 процента всех жителей региона.

— В Белгородской области 26 процентов лиц старше трудоспособного возраста, фактически это четверть населения. Естественно, актуально изучение особенностей профилактики, лечения, диагностики заболеваний и мероприятий по улучшению качества жизни, потому что чем более самостоятельное и независимое молодое поколение мы сохраним, тем более высоким будет их качество жизни и их родственников или людей, которые осуществляют попечительство и уход за ними, — рассказал журналистам невролог.

В Белгородской области сейчас действуют три проекта, цель которых — помочь долгожителям. Это федеральный пилотный проект по развитию гериатрической службы «Территория заботы» (cлужба медицинской помощи пожилым и старикам, — прим. «Ф»), по которому с 2016 года в нескольких регионах России готовят врачей-гериатров и лицензируют кабинеты гериатрической помощи. Также в Белгородской области есть ещё проект управления соцзащиты для повышения качества жизни стариков, страдающих старческой деменцией, и «Столетний гражданин», инициаторы которого создают базу данных о столетних жителях Белгородской области.

Сейчас уже обследовали почти 50 человек, 60 процентов из них — это сельские жители, а 72 процента — не имели вредных привычек. Также для долголетия, по словам Андрея Литвинова, важны увлечения потому, что пенсионеры занимающихся какой-либо деятельностью лучше сохраняют умственные способности и память.



— Очень важно сформировать заинтересованность в приобретении новых увлечений. Мы видели белгородцев, которые в 101 и в 102 года вяжут и вышивают крестиком, осваивают новые методики. Возможно, в этом есть их смысл жизни, и поэтому они живут. Учёные давно заметили, что после 90 лет в организме морфологически мало что изменяется. Если создать необходимые условия для тех, кто перешагнул 90-летний рубеж, то такие люди могут прожить ещё много лет, — говорит Андрей Литвинов.