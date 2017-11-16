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четверг, 16 ноября
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Президиум облсуда отменил апелляционное решение по двум мужчинам, которых приговорили к четырём годам колонии за разбой

После отмены решения Белгородского областного суда Михаила Шевкунова выпустили из тюрьмы, но оставили под подпиской о невыезде.

В четверг, 16 ноября, президиум Белгородского областного суда отменил решение апелляционной коллегии по делу о разбойном нападении, в котором обвинялись Михаил Шевкунов и Сергей Кочура. Мужчин обвиняли в том, что 13 июля 2016 года на дороге рядом с селом Бутово они подрезали Mercedes Benz и избили водителя Артёма Чеботаева, сорвав с его шеи кожаный шнурок с золотыми вставками, на котором висел золотой крест.

Яковлевский районный суд приговорил Михаила Шевкунова и Сергея Кочуру к двум годам ограничения свободы и взыскал с них в пользу Артёма Чеботаева 147 тысяч рублей. В расследовании «Фонаря» мы писали, что через месяц после вынесения приговора суда адвокат мужчин Михаил Мешков вместе с осуждёнными и потерпевшим при помощи металлоискателя нашёл золотой крест рядом с местом драки и подал дело на апелляцию в Белгородский областной суд.

Апелляционная коллегия областного суда изменила приговор Яковлевского районного суда, исключив из него смягчающие обстоятельства, и проговорила каждого из обвиняемых к четырём годам колонии общего режима.

По решению президиума Белгородского областного суда Михаила Шевкунова выпустили из тюрьмы, но оставили под подпиской о невыезде. Сергей Кочура ещё находится под стражей, но уже по другой статье Уголовного кодекса. Адвокат мужчин намерен снова подавать на апелляцию и добиваться отмены приговора Яковлевского суда.

Никита Пармёнов

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