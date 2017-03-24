​Белгородский областной суд объяснил оправдательный приговор экс-директору детского лагеря, рядом с которым погиб ребёнок

Белгородский областной суд опубликовал сообщение на своём сайте, в котором отвечает на петицию матери погибшего ребёнка. Женщина недовольна оправдательным приговором экс-директору лагеря «Сокол», рядом с которым погиб её сын. Ранее районный суд за халатность приговорил бывшего директора к году колонии и лишил её права занимать должности в государственных учреждениях на два года. Областной суд в апелляционном решении оправдал женщину.
По мнению матери погибшего ребёнка, во время апелляционного слушания в областном суде нарушили процедуру рассмотрения дела, так как на заседании был только один судья, а не комиссия, вместо областного прокурора присутствовал только его помощник, и не были допрошены свидетели, потерпевшие и сама обвиняемая.
В своём ответе суд объясняет, что апелляционное рассмотрения уголовного дела не предполагает повторения судебного процесса, как это было в суде первой инстанции. Апелляционный суд проверяет только те доказательства, которые уже предоставили и исследовали в районном суде.
— Повторное исследование доказательств, представление новых материалов инициируют только стороны обвинения или защиты. Лишь по их ходатайству суд повторно допрашивает свидетелей, потерпевших, подсудимых. Судья в судебном заседании всегда выясняет, есть ли такие ходатайства у сторон. В данном случае ходатайств о таком допросе со стороны кого-либо из участников процесса суду не поступало, — объясняют в пресс-службе суда.
Также суд отмечает, что прокурор сам решает, кого направлять в суд, чтобы представлять сторону обвинения. Помимо этого суд объясняет, что апелляционное рассмотрение уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести могут рассматриваться одним судьёй. Из сообщения следует, что уголовное дело по факту гибели ребёнка отправят в органы предварительного следствия для установления виновного. В конце суд вынес три частных поставновления.
Первое — главе администрации Белгорода «в связи с поверхностным характером комиссионных проверок готовности лагеря к оздоровительным сезонам», а также не обеспечением директора актуальной информацией о канализационных системах лагеря. Второе постановление вынесли руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области — «в связи с некачественно проведенным следствием по данному делу, в результате чего не установлено лицо, виновное в трагическом происшествии».
— Белгородский областной суд признал необходимым вынести частное постановление и в адрес прокурора Белгородской области. Таким образом, суд обратил внимание прокурора на нарушения со стороны должностных лиц при даче комиссионных заключений о готовности детского оздоровительного лагеря к сезонному отдыху, — поясняет пресс-служба областного суда.
Напомним, в феврале 2016 года четырёхлетний мальчик гулял вместе с родителями и их младшим ребенком рядом с детским лагерем «Сокол». Мама наблюдала, как ребёнок скатывался с горки, но не видела, что по другую сторону насыпи в лесу под снегом был незакрытый люк. Мальчик скатился с горки, провалился в колодец и утонул.