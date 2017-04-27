В Шебекинском районе осудили мужчину, напавшего на женщину на кладбище

Белгородский областной суд согласился с приговором в отношении 30-летнего шебекинца, которого районный суд приговорил к шести годам колонии особого режима за разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия. В октябре 2016 года обвиняемый вечером напал на женщину на городском кладбище. Он несколько раз ударил её, а потом снял серьги и цепочку.
В суде мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Судья отметил, что это не первое преступление, которое совершил обвиняемый, поэтому при вынесении приговора счёл это отягчающим обстоятельством. Мужчина проведёт в тюрьме шесть лет.