В Шебекинском районе осудили мужчину, напавшего на женщину на кладбище

Фермер Александр Калинин уже 25 лет выращивает кормовые культуры и производит подсолнечное масло в Новооскольском районе. Корреспондент «Фонаря» пообщалась с владельцем сельского бизнеса и узнала, почему не стоит устраивать битву за урожай, по какой причине здесь не выращивают сою, и чем хорош кризис. Александр Калинин — фермер со стажем. Уже 25 лет он руководит крупнейшим в Новооскольском районе производством кормовых культур. — Я выращиваю подсолнечник, кукурузу, пшеницу и ячмень. Ещё у меня есть небольшой маслоперерабатывающий цех, на котором производится высокоолеиновое растительное масло. Ближайшее предприятие, выпускающее такое масло, находится в Краснодарском крае. Что такое высокоолеиновое растительное масло? Это масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, которое можно нагревать до шести раз без потери качества. По вкусу его не отличить от обычного масла, но у него намного лучше свойства. Срок годности выше — его можно хранить 18 месяцев, а обычное масло — год. Пшеницу, кукурузу и ячмень я сдаю на Новооскольский комбикормовый завод, продаю предприятиям других районов. — Сколько у вас земли? — У меня 2 тысячи гектаров земли. На 85 процентах я работаю по «Наутил» — это новая технология. Её активно продвигает наш губернатор, и я считаю, что это небезосновательно, потому что её можно отнести и к энергосберегающим, и к почвозащитным технологиям. Она не ведёт к коррозии почвы. В верхнем слое почвы живут грибы, а в нижнем — бактерии. Нельзя смешивать одно с другим. Если перевернуть пласты почвы, то процессы нарушатся. «Наутил» — передовая технология, которая уже давно работает в Канаде и США. — Влияют ли погодные условия на вашу работу? — У нас, особенно весной, бывает сильный ветер, который срывает два-три сантиметра земли. На этой глубине обычно сеют свёклу, поэтому её просто срывает ветром. Добавляют проблем и сильные ливневые осадки, которые уносят с поля семена. —У вас большой коллектив? — Я приверженец минимальных технологий, поэтому у меня работает восемь человек. Я на них во всём полагаюсь. Мы развиваемся, следим за тенденциями и внедряем новые технологии. Единственное, что я не пробовал выращивать, — сою. Лет 12 назад я попробовал её посеять, а потом не мог никуда пристроить. Она полгода лежала, пока её кто-то не купил… Её ещё и выращивать проблематично, поэтому она мне не понравилась. — Скажите, а в целом агробизнес — сложный? — Любое дело имеет свои сложности. Сложность в чём? В непредсказуемости. Это же не кирпичный завод под крышей. Осенью до декабря не было дождей. Вся область из-за этого переживала! У нас в регионе взошло не больше десять процентов озимых. Весной пошёл дождь — это хорошо. Но он идёт, идёт, идёт… Сейчас непонятно — то ли солнце всё засушит, то ли в уборку дождь пойдёт. Но я считаю, что надо просто делать своё дело, не переживать, не устраивать битву за урожай. Относиться к этому просто, и тогда всё будет ладиться. — Если вы выращиваете кормовые культуры, то, наверное, и животноводством занимаетесь? — Раньше занимался. До известных времён у меня было свиноводство. Свиньи были хорошие, элитные. Я считаю так: сейчас ниша свиноводства у нас в регионе полностью занята. Остаётся молочное животноводство, но это долгая перспектива. Браться за дело и увидеть результат через пять-шесть лет… Уже не хочется. Я не вижу себя в этом. — Как нашли средства для развития бизнеса? — В нашей работе никак нельзя отделить банковские дела от полевых. Я работал со многими банками. Часто случается так, что сотрудники банка говорят клиентам: «Мы вам не дадим ту сумму, которая вам нужна, а дадим только половину». А что делать с половиной суммы? Разве можно полмашины купить? Нельзя, никто не продаст. Я сделал свой выбор в пользу Россельхозбанка. Тут к фермерам относятся с пониманием, дорожат каждым клиентом. Нам помогают и в сборе, и в оформлении документов. Весной я взял кредит в 12 миллионов и закупил запчасти для техники, удобрения, топливо. Топливом я практически обеспечил себя с весны до осени, поэтому меня уже не коснётся повышение цен. Купил хорошие семена, нужные мне средства защиты. Кроме того, я являюсь членом АККОР (ассоциации фермерских хозяйств — прим. ред.). Недавно мы подписали договор, по которому нам в Россельхозбанке снижают ставки по кредитам на два процента. Что такое два процента? Это 4 тонны дизельного топлива, 8 тонн минерального удобрения. Это очень приличные деньги! — Как сказался кризис на вашем бизнесе? — Кризис для меня — это отлично. Был у меня кредит в районе 20 миллионов. Я его планировал за пару лет погасить. Но как доллар подскочил, так зерно выросло в цене, и я за год погасил кредит. Я входил в кризис без копейки в кармане. Плохо, когда деньги есть, и они обесцениваются. А когда есть долги, тогда в кризисе хорошо. Партнёрский проект Студенты будут получать по 2 тысячи рублей в месяц в течение всего учебного года. В городской администрации назвали 20 человек, которые будут получать в течение учебного года стипендию мэра Константина Полежаева. Размер премии — 2 тысячи рублей в месяц.Всего на конкурс подали заявки более 90 студентов белгородских вузов и ссузов. В итоговый список вошли 20 победителей спортивных соревнований, лауреатов творческих конкурсов, активистов и молодых учёных. Среди них шесть студентов НИУ «БелГУ»: Карина Белкина, Анна Васильева, Светлана Жерновая, Анастасия Кетова, Роксолана Кузьменко и Виктория Михель; пять студентов БГТУ им. В. Г. Шухова: Анна Пушкарёва, Павел Чефранов, Евгений Галушко, Артём Окунев и Илья Мельниц; четыре студента БГИИК: Леона Гурина, Юрий Кокшаров, Дарья Попова и Виталий Перекрёстов; три представителя БУКЭП: Юлия Маматова, Дарина Семыкина и Александр Кучерявенко, а также по одному представителю от Белгородского техникума промышленности и сферы услуг (Владимир Гутченко) и БЮИ МВД России имени И. Д. Путилина (Эдуард Лыков). Отправление поезда пришлось задержать из-за того, что в вагоне разлилась ядовитая жидкость. Белгородские таможенники задержали гражданина Украины, который вёз с собой в поезде литр ртути. Ночью мужчина взял билет на поезд, идущий до Днепропетровска, за 20 минут до отправления, чтобы не проходить таможенный контроль. Зайдя в вагон, он спрятал стеклянную колбу с ртутью под матрас, но ёмкость треснула, а крышка не закрывалась. В результате жидкость протекла на сиденье и матрас. Отправление поезда было задержано, а вызванные специалисты МЧС провели дезактивацию токсического металла. Жидкость отправили на исследование в лабораторию, где было подтверждено, что это ртуть. Её вес составил шесть килограммов. Ртуть увезли в специальное хранилище. Задержанный мужчина пояснил, что в России он пытался продать свой товар, но у него это не получилось. На украинца возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих ядовитых веществ. По этой статье мужчине может грозить до семи лет лишения свободы и штраф. Информацию об инциденте опубликовал у себя на страницах в соцсетях блогер Сергей Лежнев. Следственное управление СК по Белгородской области начало проверку по факту смерти годовалого ребёнка в одной из белгородских больниц. Об этом «Фонарю» рассказали в пресс-службе ведомства. Об инциденте стало известно после публикации Сергея Лежнева, который на своих страницах в соцсетях рассказал о произошедшем. По словам блогера, в декабре 2016 года мальчику стало плохо, и родители отвезли его в Белгородскую районную больницу. Там мальчику якобы поставили неверный диагноз, связанный с проблемами в желудке. Мальчика лечили, но, по словам Лежнева, лучше ему не становилось, и 21 января его с сильными болями привезли в Белгородскую областную клиническую больницу. Там ему снова поставили диагноз — нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Родители просили госпитализировать мальчика, но им отказали. Позже ребёнку стало хуже, и они вызвали скорую. Мальчика отвезли в реанимацию, где врачи пытались спасти его и приложили для этого все усилия, но 27 января он умер.Из сообщения блогера следует, что он общался с родителями мальчика, так как ссылается на их слова о том, что ребёнку с самого начала поставили неверный диагноз. Помимо этого, Лежнев утверждает, что у него есть свидетельство о смерти ребёнка, где написано, что у мальчика была сердечная недостаточность и острый миокардит. В СУ СК по Белгородской области нам пояснили, что обычно в таких случаях проводится проверка по двум статьям.— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала указанных в обращении лечебных учреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как правило, если речь идёт о медучреждении, то проводятся проверки по части второй, статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей» либо по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья», — рассказала пресс-секретарь СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области Елена Козырева.Редакция направила также официальный запрос с просьбой прокомментировать произошедшее в региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения. 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до середины июля. В ближайшее время на срочную военную службу отправятся более 150 тысяч новобранцев со всей России. Кроме того, служить отправятся и те, кто выбрал для себя альтернативную гражданскую службу. Кто может рассчитывать на прохождение АГС и что надо для этого сделать, — выясняла корреспондент «Фонаря» Екатерина Семёнова. Альтернативная гражданская служба представляет собой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы по призыву. Проще говоря, это работа по востребованным государством специальностям, например, дворником, дезинфектором, штукатуром, почтальоном или пекарем (полный список востребованных специальностей можно посмотреть на сайте Министерства обороны).Альтернативная гражданская служба имеет некоторые преимущества. Время прохождения АГС засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности, выплачивается заработная плата и предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, проходящие альтернативную службу подлежат обязательному государственн