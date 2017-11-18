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Уехавшие из Белгорода выпускники вузов зарабатывают в других регионах в полтора раза больше

Четверть выпускников 2015 года уехали из Белгородской области.

Пенсионный фонд России и Минобрнауки подсчитали, сколько выпускников уехало из регионов после окончания вуза, а сколько осталось в 2015 году. В исследование по Белгородской области вошли больше 12 тысяч выпускников белгородских вузов. Оказалось, что более 9 тысяч выпускников смогли найти работу, причём 6 тысяч трудоустроились по месту, а 3 тысячи — уехали в другие регионы. Те, кто остался в области, в среднем получают 21 тысячу рублей, а те, кто покинул область, — 32 тысячи.

Больше всего трудоустроившихся выпускников окончили учёбу по направлениям «Музыкальное искусство», «Сценические искусства и литературное творчество», «Фармация», «Химия» и «История и археология». Меньше всего трудостроенных среди выпускников, закончивших направления «Изобразительное и прикладные виды искусств», «Компьютерные и информационные науки», «Философия, этика и религиоведение», «Искусствознание», «Юриспруденция» и «Архитектура».

Трофим Нарожный

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