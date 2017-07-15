В Белгородской области 31 выпускник получит крупные премии за сдачу ЕГЭ на 100 баллов

В Белгородской области в 2017 году ЕГЭ сдали 6,7 тысячи школьников. На сто баллов экзамены сдал 31 выпускник, все они получат губернаторские премии в размере 50 тысяч рублей.
Из всех стобалльных работ большинство — 14 работ — написано выпускниками школ Белгорода. В Старом Осколе на высший балл ЕГЭ удалось сдать шести школьникам, ещё трое учеников показали отличные результаты в Шебекинском районе.
Рекордсменкой этого года можно назвать Александру Сысоеву из Старого Оскола — она сумела написать два экзамена на 100 баллов. Теперь за высшие баллы по русскому языку и химии она получит 100 тысяч рублей.
— Белгородские выпускники традиционно сильны в русском языке, и в этом году эта тенденция сохранилась и окрепла — в регионе 19 стобалльников по этому предмету. Также в 2017 году сократилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по всем предметам, что говорит о повышении уровня подготовленности выпускников, — сказала начальник департамента образования Белгородской области Наталия Полуянова.
Помимо русского языка в этом году четыре выпускника набрали высшие баллы по физике, по три человека сдали на 100 баллов литературу и химию, двое школьников показали лучший результат по информатике и информационно-коммуникационной технологии, ещё один набрал сто баллов по английскому языку.
По информации департамента образования Белгородской области, в сравнении с прошлым годом значительно увеличился средний балл сдачи ЕГЭ по иностранным языкам, а по другим предметам — рост в этом году незначительный. При сдаче ГИА в девятых классах средний балл увеличился по обществознанию, географии и немецкому языку. В департаменте также сообщили, что процент успеваемости вырос по всем предметам, кроме русского языка и математики. Это значит, что школьников, окончивших 9 класс без двоек, стало больше.
К слову, за прозрачностью проведения экзамена в 2017 году следили 13 тысяч человек, пользователей портала smotriege.ru, на который транслировались изображения с видеокамер, установленных в школах компанией «Ростелеком». Всего компания вела трансляции со 116 тысяч видеокамер из 59 тысяч аудиторий по всей стране. В Белгородской области прямая онлайн-видеотрансляция в этом году велась из 510 аудиторий. Видеозаписи с ЕГЭ на сайте можно посмотреть до 31 октября 2017 года или до 1 марта 2018 года (в зависимости от субъекта Российской Федерации — прим. ред.).