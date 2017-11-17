«Ты глава, вот и добивайся денег от области». Как отправляли в отставку мэра Старого Оскола Александра Гнедых

На третьем заседании городского совета депутатов в повестке было три вопроса. До обсуждения удаления в отставку мэра Старого Оскола Александра Гнедых депутаты рассмотрели бюджет за прошедшие девять месяцев и обсудили, как проходит в городе благоустройство. На оба вопроса депутатам понадобилось не больше 40 минут.

Зал заседаний был полностью забит, некоторым гостям пришлось даже выносить дополнительные стулья. До того, как депутат Андрей Ефимов начал своё выступление об отставке Александра Гнедых, молодые сторонники мэра тихо обсуждали творчество рэпера Гнойного и шутили мемами 2010 года: «Чувак, это рэпчик». Неизвестно, приглашал ли мэр кого-то из своих знакомых на заседание или многие пришедшие действительно его поддерживают, но, казалось, что в зале, не считая депутатов, собрались в основном сторонники действующего главы Старого Оскола.

Фото пресс-службы администрации Старого Оскола

В чём обвиняли главу Старого Оскола?

Депутат Андрей Ефимов выступил от лица совета депутатов и обвинил главу администрации городского округа в том, что он не отремонтировал городские дороги, из-за чего администрацию несколько раз оштрафовали. Также Александр Гнедых просрочил задолженности на миллионы рублей налогов и аренду за использование муниципального имущества и земельных участков, являясь главным распределителем бюджета; не контролировал арендаторов, которые должны были построить склады, а вместо этого расконсервировали захоронения Лебединского ГОКа.

По мнению депутатов, мэр также разрешил снос постройки 1904 года на улице, Комсомольской 56, которая имела историко-культурную ценность, и выдавал кредиты организациям, которые не погасили прошлые задолженности перед администрацией Старого Оскола.

— Пока Ефимов выступает, как вы можете ему верить? Он 9 сентября выступал перед выборами... Ефимов врёт. Вы не знаете, что он говорит, а я знаю,— обратилась к депутатам пенсионерка, которая, по её словам, представляла интересы нескольких районов города.

Председатель совета депутатов Евгений Согуляк несколько раз пытался успокоить женщину и пообещал, что удалит её из зала, если она не замолчит. Слово пенсионерке обещали дать позже, но в итоге так и не дали.

Что ответил депутатам Александр Гнедых?

Выступление мэра Старого Оскола было больше похоже на стендап. Александр Гнедых всячески пытался показать некомпетентность совета депутатов и подшучивал над депутатами по каждому удачному поводу. Хотя начал он своё выступление достаточно странно — с рассказа о том, как до заседания провожал призывников в сквере воздушно-десантных войск.

Мэр разбил своё выступление на две части: причину и следствие действий, в которых его обвиняли депутаты.

Александр Гнедых, фото пресс-службы администрации Старого Оскола

— Понятно, что причина находится не в этом зале и даже не в этом городе. На определённом расстоянии от нашего города [...]. Когда мы первый раз обсуждали, соглашусь ли я ехать в Старый Оскол, я сразу задал два вопроса, которые нужно было сразу обсудить на берегу, а потом принимать решение. Первый вопрос: наличие политической воли. Наверное, вряд ли какой-то глава согласится пойти на выборы, если этот вопрос не будет согласован с главным должностным лицом области. Второй вопрос я задал руководителям, зная, что в округе большие долговые обязательства, и то, что очень сложно будет здесь работать. Я обратился к руководителям [предприятий] и спросил, будут ли они помогать мне в решении этих финансовых вопросов. Они сказали, что будут. Что же произошло дальше? Первый вопрос очень быстро решился автоматически, а со вторым вопросом, как потом оказалось, меня просто обманули. Мы собрали совет директоров, руководителей и предложили им систему работы по данному вопросу. Она заключалась в том, что руководители [предприятий] города будут жертвовать в пользу администрации два процента от фонда заработной платы каждого предприятия, а мы будем приводить в соответствие объекты [рядом с предприятиями] с приоритетным пожеланием тех руководителей за счёт, которых мы будем это делать. Как видите, договориться-то договорились, а когда дело дошло до исполнения, сказано было примерно следующее: «Ты глава, вот и добивайся денег от области». Что я и начал делать разными методами, — обратился к присутствующим Александр Гнедых.

Далее в пример мэр привёл детский сад в селе Лапыгино, который строился по программе софинансирования. Часть денег должен был заплатить муниципалитет, а остальные — выделить из областного бюджета. По словам руководителя округа, когда все бумаги были подписаны, и строители уже возвели стены и крышу здания за деньги старооскольского бюджета, администрация области якобы просто вычеркнула их из софинансирования.

Александр Гнедых считает, что большинство городских проблем появились из-за того, что Старый Оскол живёт на 2 миллиарда рублей в год, ежегодно отдавая 15 миллиардов рублей в областной и федеральный бюджеты. Глава рассказал, что использовал старые связи с очень богатыми предпринимателями и попросил у них перерегистрировать часть своего бизнеса в Старом Осколе и платить налоги в Белгородской области.

Фото пресс-службы администрации Старого Оскола

— Я подготовил соответствующий документ, приехал к губернатору, и у нас получился очень конструктивный разговор. Он [губернатор] сказал: «Я знал, что ты приедешь именно с этим предложением, но, честно сказать, я думал, что ты будешь у меня просить сто процентов суммы от тех, кто пришёл сюда и будет платить налог на прибыль». Я в ответ сказал: «Евгений Степанович, я порядочный человек, воспитанный. Я не могу просить у вас сто процентов потому, что у областного бюджета тоже есть проблемы, а вот просить половину — это нормально». Мы ударили по рукам, и я приступил к исполнению.

Когда предприятия зашли на старооскольскую территорию, и мы посчитали сколько они заплатили налогов за первый квартал соответствующего года, я в налоговом органе взял документы о том, где это предприятие состояло раньше на налоговом учёте, когда оно пришло на старооскольскую землю и какой налог оно заплатило. Когда я с этой справкой поехал просить ранее договорённых 50 процентов... Не буду дальше рассказывать, что там произошло, но закончилось тем, что в отношении начальника налоговой инспекции нашего города назначили служебную проверку за то, что она дала информацию по налогам, которые не входят в компетенцию муниципалитета [...]. В мае месяце меня пригласили в соответствующей кабинет и предложили уволиться без объяснения причин [...].На что я ответил, что как только в отношении моего сотрудника будет прекращено уголовное дело, которое открывали совершенно незаконно и необоснованно, я уволюсь, — продолжил Александр Гнедых.



От затянутой речи о причинах, мэр перешёл к докладу о следствии. Гнедых поэтапно и конструктивно отвечал на претензии депутатского корпуса, приводил доказательства, давил на слабые места и даже шутил. Глава Старого Оскола, обращаясь к депутатам, пояснил, что не отвечает за бюджеты предприятий потому, что у них есть свой собственник, бюджет и следовательно свой распределитель бюджета,



Фото пресс-службы администрации Старого Оскола

— Я удивился, что наши депутаты даже не знают, что администрация находится на грани кассового разрыва, — продолжил язвить Гнедых. — И когда мы с Надеждой Владимировной утром осуществляем финансовый развод, у нас появилось такое высказывание: «делить рубль пополам». Не в прямом, конечно, смысле слова, будто взяли рубль и разрезали ножницами. Чтобы выполнять обязательства перед нашими партнёрами, мы стараемся распределять финансирование максимально равномерно, — сказал глава.

Тут председатель совета депутатов Евгений Согуляк прервал мэра, чтобы напомнить про регламент, но из зала стали кричать, что Гнедых должен продолжить.

— Пусть выскажется! Вы слуги народа! Слуги, служите, а он пусть отвечает. Дайте слово,— кричали люди из разных уголков зала.

«Я не являюсь распорядителем этих средств. Я не директор муниципального предприятия, я глава администрации, и бюджеты у нас разные. Я как экономист и финансист могу говорить: нетактично и неграмотно поставлен этот вопрос. Кто его готовил? Не знаю», — сказал Гнедых, сорвав сначала смешки, а потом аплодисменты зала.

После этого замечания Евгений Согуляк стал доказывать мэру, что тот всё же является главным бюджетным распорядителем, но почему-то перескочил на вопрос о штрафах за разрушенный дом, на который в последующем Александр Гнедых с трибуны ответил лишь отчасти. А на обвинения о просроченных задолженностях предприятий, которые брали у города в аренду землю и имущество, Гнедых ответил, что все иски к арендаторам находятся в суде, и либо уже взысканы, либо будут взысканы со стопроцентной вероятностью.

— Депутаты областной думы от Старооскольского городского округа имеют задолженность по земле, которая находится в аренде потому, что там тоже кризис, и неважно, что они депутаты, — заметил Гнедых.

Говоря об участке, который сдали под строительство складов, глава Старого Оскола объяснил это решение следующим образом: он руководствовался тем, что каждый клочок земли должен приносить прибыль, и неважно построили там склады или нет, потому что предприниматель платил за аренду и рекультивировал землю на строительной площадке.

Евгений Согуляк снова прервал мэра, чтобы напомнить ему о регламенте. Но опять из зала стали доноситься крики людей, которые просили добавить Гнедых время для выступления или вообще не ограничивать его. Мэр перешёл к вопросу о состоянии дорог.

— Я вам официально заявляю: у нас около 60 процентов дорог, у которых нормативный срок эксплуатации вышел гораздо раньше моего приезда в Старый Оскол. Вы хотите меня обвинить, что дороги плохие? Никак не получится, — уверенно сказал Александр Гнедых.

В заключение своей речи глава администрации открыл устав Старооскольского городского округа и указал депутатам, что в нём нет пункта, на который они ссылаются, отправляя его в отставку. По словам Гнедых, депутаты должны были сначала внести этот пункт в устав, а лишь после этого удалять его в отставку. Также, по его мнению, они не имели права удалять его потому, что это противоречило восьмой главе Конституции «Местное самоуправление», и удалить его могли только старооскольцы на референдуме.

К слову отметим, что в декабре 2014 года на заседании горсовета в Старом Осколе депутаты внесли изменения в устав округа, предусматривающие отмену всенародного избрания главы округа. Таким образом тогда местное законодательство привели в соответствие с федеральным.



— Самое главное, всё равно судьба главы администрации по закону будет находиться в руках депутатов, которые своим решением будут его утверждать. А поскольку депутаты избраны народом, то народ никак не ущемляется. Как действующий глава, прошу вас принять решение о внесении изменений в устав, я не вижу здесь никаких противоречий и ущемлений, — цитировала «БелПресса» тогда самого Александр Гнедых.

В своей речи мэр города ещё заявил, что депутаты не могут голосовать за его отставку потому, что по ошибке они выслали обращение, которое он не видел, так как был в отпуске. Второе обращение по закону депутаты могут послать только через два месяца, то есть в конце декабря 2017 года.

***

Депутаты, выходившие к трибуне, рассказывали о неких сюжетах, которые якобы призывали к революции в Старом Осколе и были подготовлены сторонниками Александра Гнедых, 3 тысячах обращений граждан с претензиями к городской власти и том, что в других районах живётся гораздо лучше, чем в Старом Осколе. Кроме этих моментов, главу обвинили во лжи при решении проблемы с нехваткой мест в детских садах.

— Кроме кадровой чехарды, добавились назначения на длительное время людей, которые исполняют обязанности. К чему это приводит? Люди не имеют представление о будущем. Управление архитектуры возглавляет исполняющий обязанности, департамент имущественных и земельных отношений — исполняющий обязанности. Может, поэтому у нас всё так плохо? — спрашивал у Гнедых один из выступавших.

Пока депутаты приводили подобные аргументы, из зала доносились крики: «Товарищ депутат, вы не считаете никого за людей. Председателя в отставку... Вы лжёте» и другие реплики.

Но в итоге Гнедых всё же проиграл. Выслушав доводы мэра, депутатов, ветерана, который высказался в поддержку Гнедых, совет депутатов проголосовал за удаление в отставку главы Старого Оскола. За это решение проголосовали 20 человек, ещё один депутат проголосовал против и двое воздержались. Ещё до заседания Александр Гнедых сказал, что намерен дойти до Верховного суда РФ, чтобы добиться справедливости.

Фото пресс-службы администрации Старого Оскола

Отметим, что за три дня до заседания горсовета, 12 ноября, представители партий ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ во время интервью заверили Александра Гнедых, что их депутаты проголосуют против отставки или воздержатся от голосования. Тогда парламентарии заявили, что не поддерживают деятельность действующего мэра, но считают, что решение о его отставке должны принимать не депутаты, а избиратели. Не смотря на обещания данные главе города, представители КПРФ и ЛДПР проголосовали на заседании совета депутатов за отставку Александра Гнедых.