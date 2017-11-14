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В Белгороде из гостиницы пропал иностранец

О местонахождении молодого мужчины неизвестно уже больше трёх недель.

УМВД по Белгороду разыскивает 24-летнего Эль Ханун Салаха, который 22 октября ушёл из белгородской гостиницы, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид иностранцу 25-30 лет, его рост — до 170 сантиметров, у него азиатская внешность и худощавое телосложение, тёмные короткие волосы, карие глаза и борода. На нём была надета тёмно-синяя шерстяная ветровка с капюшоном, светло-синие джинсы, бело-чёрные кроссовки.

В полиции просят всех, кто знает о том, где может находиться иностранец, позвонить по телефонам +7 (4722) 22-85-31, +7 (915) 572-57-77 или «02».

Андрей Маслов

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