В Белгороде из гостиницы пропал иностранец

УМВД по Белгороду разыскивает 24-летнего Эль Ханун Салаха, который 22 октября ушёл из белгородской гостиницы, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид иностранцу 25-30 лет, его рост — до 170 сантиметров, у него азиатская внешность и худощавое телосложение, тёмные короткие волосы, карие глаза и борода. На нём была надета тёмно-синяя шерстяная ветровка с капюшоном, светло-синие джинсы, бело-чёрные кроссовки.