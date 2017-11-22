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Из Белгорода в Санкт-Петербург возобновили перелёты

Самолёты будут летать два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания «РусЛайн» возобновила рейсы между Белгородом и Санкт-Петербургом на осенне-зимнюю программу полётов. Самолёты будут летать из аэропорта Пулково и обратно по четвергам и воскресеньям.

Время полёта на канадских самолётах Bombardier CRJ-200 займёт два часа. Вылететь в Санкт-Петербург можно будет с 14 декабря до 22 марта. А купить билеты — уже сейчас в кассах аэропорта и на сайте перевозчика.

В октябре компания ввела дополнительные утренние и вечерние рейсы между Москвой и Белгородом. С 29 октября каждый день с понедельника по субботу в 7:00 самолёты будут вылетать из Белгорода в Москву. Обратно — во все дни кроме субботы в 22:00.

Никита Пармёнов

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#белгородский аэропорт #РусЛайн #самолёты
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