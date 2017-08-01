В четверг, 31 июля, пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что её новый Boeing 737-800 будет называться «Белгород» в честь города, первым получившим звание города воинской славы. На сайте говорится, что фюзеляж пассажирского самолёта украшен гербом города. Максимальная вместимость лайнера — 189 пассажиров.
Ранее перевозчик уже называл 18 своих самолётов в честь городов России.
К слову, напомним, в честь Белгорода раньше уже называли строящийся атомный подводный крейсер, который встанет на вооружение в 2018 году, и астероид, открытый в крымской обсерватории, а в 2015 году на службу ВМФ встала подводная лодка «Старый Оскол».