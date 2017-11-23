​Белгородские газовики дополнительно проверят газовое оборудование у пенсионеров и инвалидов

Компания «Газпром газораспределение Белгород» до 10 декабря 2017 года проведёт проверки газового оборудования у пенсионеров и инвалидов, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации. Также газовое оборудование проверят у неблагополучных семей, которые состоят на учёте.

На рейдах газовики осматривают газовые плиты, водонагреватели и котлы, а также напоминают жителям о правилах безопасности при их использовании и проверяют наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования.

— Помимо отсутствия договоров, выявлен ряд таких нарушений, как самовольная переустановка и переоборудование газовых приборов. С абонентами проведены разъяснительные беседы. Там, где выявлены нарушения, создающие угрозу жизни, приняты меры вплоть до отключения газа», - отметил по итогам первых проверок заместитель генерального директора — говорит главный инженер «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.

Специалисты газовой службы проводят рейды совместно с сотрудниками администрации, МЧС и ГОЧС Белгорода.

