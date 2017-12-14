В Белгородском районе семья отравилась угарным газом

Во вторник, 12 декабря, в Северном медики госпитализировали семью из трёх человек, которая предположительно отравилась угарным газом. Самому младшему члену семьи исполнилось два года.

— Вентканал был забит мусором, вентиляционная решётка также имеет сильные загрязнения, что наши сотрудники зафиксировали в фотоотчёте. Помимо этого, у пострадавших не был заключён договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, и ТО, соответственно, не проводилось. К счастью, все живы, а могло сложиться и по-другому, — рассказал замгенерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.

По информации пресс-службы «Газпром газораспределение Белгород», в 2017 году этой уже 24-й подобный случай. Газовики просят белгородцев быть внимательнее и соблюдать правила безопасности, чтобы избегать подобных ситуаций.