В центре Белгорода мужчина по неосторожности оставил без газа 56 квартир

В Белгороде житель дома на Гражданском проспекте оставил без газа 56 квартир из-за неправильной установки газовой колонки. Мужчина по ошибке подвёл к системе газоснабжения шланг с водой. Прибывшие на место газовики осмотрели повреждения водонагревателя и перекрыли газ во всём доме до устранения повреждений.

— Мы еще раз обращаем внимание граждан на то, что все работы по отключению и подключению газового оборудования должны выполнять специалисты. Это позволить избежать не только приостановки газоснабжения, но в некоторых случаях и человеческих жертв, — говорит главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.

По закону житель дома, который повредил систему газоснабжения, должен возместить убытки газовой компании.