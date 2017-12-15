В Белгородской области семья отравилась угарным газом

В четверг, 14 декабря, в Прохоровке госпитализировали семью, которая отравилась угарным газом. Супругов доставили во взрослую, а семилетнюю девочку в детскую районные больницы. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, причиной отравления стала дымоотводящая труба от газовой колонки, которая негерметично прилегала к дымоходу.

— Это уже не первый случай в Прохоровке. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. А весной молодая женщина и её дочь умерли от отравления угарным газом, — говорит главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.

Всего за последнюю неделю зафиксировали уже два случая отравления угарным газом в Белгородской области. С начала года их произошло 25. В большинстве случаев это происходит из-за того, что люди не соблюдают правила использования газового оборудования.