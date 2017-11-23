​В Белгороде прошёл благотворительный турнир по настольному футболу

В торговом центре «МегаГРИНН» прошёл благотворительный футбол по настольному футболу. В первый день соревнований в финал прошли 16 команд. Среди участников было много семейных команд, которые боролись за победу в турнире, и болельщиков, которые поддерживали игроков кричалками, песнями и танцами.

— Практически во всех акциях участвуем. Пластиковые крышки собирали, волонтёрами-вожатыми работали в летнем реабилитационном лагере «Мы можем всё». Вот и в этот раз я пришла не одна, а с командой единомышленников. Здесь здорово! — говорит участница Антонина Егина.

Победителей выбирали в двух номинациях: «Взрослая команда» и «Семейная команда». В первой номинации победили Роман Шкутов и Евгений Балухтин, второе место заняли Антон Харламов и Иван Рекин. Бронзовыми призёрами стали Александр Суслов и Константин Громов. Лучшей семейной командой признали Андрея Огурцова и его 9-летнего сына Захара. Серебряную награду завоевали Игорь Сыроватский с сыном Святославом. Все призёры получили подарки от спонсоров турнира и грамоты.

— Вместе с коллегой тоже решили поддержать такое благородное дело. И не пожалели. Игра эмоциональная, заряжает и очень объединяет, — рассказывает один из участников турнира Павел Растовцев.

Организаторы турнира собрали около 32 тысяч рублей. Все вырученные деньги передадут общественной организации «Cвятое Белогорье против детского рака» на лечение тяжелобольных детей.