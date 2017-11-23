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​В Белгороде прошёл благотворительный турнир по настольному футболу

Организаторы турнира собрали 32 тысячи рублей, которые переведут на лечение тяжелобольным детям.

В торговом центре «МегаГРИНН» прошёл благотворительный футбол по настольному футболу. В первый день соревнований в финал прошли 16 команд. Среди участников было много семейных команд, которые боролись за победу в турнире, и болельщиков, которые поддерживали игроков кричалками, песнями и танцами.

— Практически во всех акциях участвуем. Пластиковые крышки собирали, волонтёрами-вожатыми работали в летнем реабилитационном лагере «Мы можем всё». Вот и в этот раз я пришла не одна, а с командой единомышленников. Здесь здорово! — говорит участница Антонина Егина.

Победителей выбирали в двух номинациях: «Взрослая команда» и «Семейная команда». В первой номинации победили Роман Шкутов и Евгений Балухтин, второе место заняли Антон Харламов и Иван Рекин. Бронзовыми призёрами стали Александр Суслов и Константин Громов. Лучшей семейной командой признали Андрея Огурцова и его 9-летнего сына Захара. Серебряную награду завоевали Игорь Сыроватский с сыном Святославом. Все призёры получили подарки от спонсоров турнира и грамоты.

— Вместе с коллегой тоже решили поддержать такое благородное дело. И не пожалели. Игра эмоциональная, заряжает и очень объединяет, — рассказывает один из участников турнира Павел Растовцев.

Организаторы турнира собрали около 32 тысяч рублей. Все вырученные деньги передадут общественной организации «Cвятое Белогорье против детского рака» на лечение тяжелобольных детей.

Анастасия Лопатина

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#благотворительность #Святое Белогорье против детского рака
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