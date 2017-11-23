Белгородца внесли в список живодёров России

57-летнего белгородца внесли во всероссийскую базу живодёров. По данным ИА «Бел.Ру», мужчина владеет фирмой «Фауна», которая занималась отстрелом бездомных собак. Зоозащитники считают, что мужчина убивал не только бродячих животных, но и домашних. В 2014 году Свердловский районный суд запретил компании «Фауна» отстреливать животных и усыплять их препаратом «Адилин».

В базе живодёров размещена информация о людях, которые замечены в жестоком обращении с животными. В список уже внесли 500 имён. На форуме публикуются имена и фотографии нарушителей, места прописки и работы, семейное положение, информация о кредитах и способах, которыми они убивали животных.



