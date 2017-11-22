Белгородец выкупил почти все домены для «Команды Путина» и выставил их на Avito

Мужчина из Белгородской области выкупил восемь электронных адресов, которые могла бы использовать организация Putin Team, созданная Александром Овечкиным. Сразу же после приобретения, продавец по имени Дмитрий, выставил адреса на Avito. В условиях продажи он указал, что пакет доменов может выкупить только гражданин РФ, который не является русофобом и не занимает про западную, по мнению мужчины, предательскую позицию.

В пакете, который продаёт мужчина, 8 доменов: KomandaPutina.ru, KomandaPutina.com, KomandaPutina.com.ru, KomandaPutina.ru.com, KomandaPutina.org, Putinteam.org, Putinteam.com.ru, Putinteam.ru.com. Доменов Putinteam.ru и Putinteam.com у Дмитрия нет.



Домены мужчина предложил выкупить хоккеисту Александру Овечкину за два миллиона рублей, но Овечкин этого делать не будет. По мнению самого Дмитрия потому, что скорее всего организация уже выкупила два домена, которые не успел купить он. Покупку остальных похожих доменов мужчина объясняет тем, что он хочет «заполнить брешь, чтобы не было плагиата».

— Я не зря там написал условия продажи. Первое объявление я выложил в инстаграме, и мне уже поступали предложения о продаже. Но мне были непонятны эти люди и их цели, я могу только представлять, зачем им понадобились таким имена для сайтов. Ведь с помощью них можно очернить президента, — рассказал Дмитрий изданию Gо31.

Среди купленных белгородцем доменов есть и сайт— sobchakprotivvsekh.ru, который схож с адресом сайта кандидата в президенты России Ксении Собчак. Мужчина говорит, что его сайт гораздо лучше, чем сайт Собчак и он продаст домен тому, кто готов «откусить» часть аудитории политика или наоборот помочь ей, хотя сам не поддерживает Собчак.