$ 59,63
 70,36
฿ 474 к
+2 °C
понедельник, 20 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Белгородца будут судить за изнасилование трёх девушек

Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Следователи направили обвинительное заключение в суд на белгородца, которого обвиняют в изнасиловании с угрозой убийства, грабежа и незаконном лишении свободы. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Белгородской области, обвиняемый познакомился с тремя девушками в соцсетях, потом назначил им свидания в разных районах области. Во время «встречи» он, угрожая убийством, насиловал пришедших, причём одну из них для этого он пристегнул наручниками к дереву и украл у неё смартфон, а другой — угрожал предметом, похожим на пистолет, и украл у неё гаджет.

За изнасилование с угрозой убийства мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Илья Лядвин

Читайте также

#изнасилование #грабёж #Следственный комитет
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости