Белгородца будут судить за изнасилование трёх девушек

Следователи направили обвинительное заключение в суд на белгородца, которого обвиняют в изнасиловании с угрозой убийства, грабежа и незаконном лишении свободы. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Белгородской области, обвиняемый познакомился с тремя девушками в соцсетях, потом назначил им свидания в разных районах области. Во время «встречи» он, угрожая убийством, насиловал пришедших, причём одну из них для этого он пристегнул наручниками к дереву и украл у неё смартфон, а другой — угрожал предметом, похожим на пистолет, и украл у неё гаджет.

За изнасилование с угрозой убийства мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.