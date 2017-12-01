Белгородцы могут оценить местные компании в приложении Flamp*

Жители и гости Белгорода могут оценить заведения и компании города в специальном приложении Flamp. Этот онлайн-сервис — площадка для обмена мнениями, где любой желающий пишет свои комментарии, ставит оценки и участвует в дискуссиях. Для того, чтобы оценить то или иное заведение, достаточно пройти регистрацию или войти через свой аккаунт в соцсетях.

На сайте есть обратная связь. Представители компании отвечают на сообщения пользователей и даже предлагают бонусы за свои ошибки. Также одно из преимуществ портала Flamp — регулярное обновление базы данных, взятой из справочников 2ГИС.

В настоящий момент на сайте оставили около 3 миллионов отзывов, более 77 тысяч предпринимателей сотрудничают с Flamp. По информации сотрудников компании 2ГИС, в среднем месяц на портал заходят 2,6 миллиона человек.