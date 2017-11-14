Жалоба-онлайн. Куда белгородцы могут пожаловаться на некачественные услуги? [партнёрский материал]

Медицина

Пожаловаться на некачественные медицинские услуги или наглое поведение персонала можно из любого населённого пункта области. Для этого вы заходите на портал Росздравнадзора и нажимаете красную кнопку слева «Формы подачи обращений».

Вам нужно выбрать категорию: «Рассмотреть обращение» или «Организовать проверку изложенных фактов». Далее заполняете анкету, в которой рассказываете о своей проблеме, прикладываете необходимые документы и отправляете.

Время рассмотрения каждого заявления — максимум 30 дней.

Отметим, что для подачи жалобы на сайте Росздравнадзора необходимо авторизоваться на портале Госуслуг.

Образование

У вас возникли проблемы со школой и детским садом, куда ходят ваши дети? Используйте портал Министерства образования и науки. В разделе «Обращения граждан» вы можете оставить онлайн-письмо с жалобой, предложением и даже заявить о коррупции в системе образования. Вашу заявку также рассмотрят в течение 30 дней и пришлют вам ответ в такой форме, которую вы укажите в письме.

Плюс портала — дополнительной авторизации и регистрации не требуется.

Налоги

На сайте Федеральной налоговой службы вы можете написать обращение, если получили налоговое уведомление с ошибочными данными или ведомство не вернуло 13 процентов за квартиру, учебу или медицинские услуги. Преимущество данного портала в том, что вы можете проверить, в каком статусе находится ваше сообщение. Посмотреть это можно здесь.

Госуслуги

Нередко получить какую-либо справку в государственном учреждении становится настоящим испытанием. Особенно — если вам неправильно её заполнили или задержали выдачу документа.

По всем неприятным вопросам, связанными с госслужащими, обращайтесь на портал «Госуслуги. Досудебное обжалование». В этом разделе есть кнопка «Подать жалобу». Её будут рассматривать до 15 дней. Не забудьте перед этим авторизоваться на портале Госуслуги.

Кстати, по статистике чаще всего проблемы у россиян возникают с получением справки о наличии или отсутствии судимости.

ЖХК и городская среда

Приложений и сайтов, где можно пожаловать на управляющие компании и некачественные услуги городских компаний, масса. Остановимся подробнее на часто используемых порталах.

«Гражданский патруль». Данный проект — негосударственный. У него есть собственные приложения для смартфонов. Вы можете рассказать о своей проблеме и обозначить это место на карте. Своих данных указывать не нужно, достаточно написать о нарушении.

«Сердитый гражданин». Это «независимый онлайн проект для решения проблем и борьбы с несправедливостью». Вы регистрируетесь на портале, где оставляете свои инициалы, город, адрес электронной почты и номер телефона. Затем выбираете категорию и полно рассказываете о проблеме. Желательно прикрепить видео или фото доказательства. Ваше обращение рассмотрят в течение 30 дней. Кстати, у этого портала очень симпатичный интерфейс с супергероем.

Портал «Фламп». Это место, где вы можете пожаловаться о некачественных услугах и обслуживании в компаниях Белгорода. Вы описываете своё мнение о заведении и ставите ему оценку по пятибалльной шкале. Преимущества сайта — простая регистрация и возможен вход через соцсети.

Самое главное — на сайте есть обратная связь. На ваше обращение представители компании ответят и даже предложат вам бонусы за свои ошибки. К сожалению, так делают не все. Некоторые кафе, салоны красоты и магазины либо молчат, либо ссорятся с клиентами.

«Активный горожанин». Больше года назад администрация Белгорода запустила портал, где каждый может сообщить о проблеме в различных сферах жизни: от парковок до экологии, от культуры до стройплощадок. Чтобы оставить обращение, нужно пройти быструю регистрацию и написать то, что вас беспокоит в городе. Срок подготовки ответа на ваше сообщение варьируется от его темы.

«Народная экспертиза». Здесь вы можете высказать свои идеи по улучшению качества жизни в Белгороде и других населённых пунктах области, пожаловаться на некачественные услуги в государственных учреждениях. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить сообщение.

Кстати, если у вас возникли вопросы к МТС, их можно задать в специальном разделе сайта.

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