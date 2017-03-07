​В Белгороде запустили сайт FeedbackGuru с актуальными отзывами о предприятиях сферы услуг

В Белгородской области начал работать портал FeedbackGuru. Здесь публикуют информацию о рынке услуг, сравнивают цены на них, а пользователи оставляют актуальные отзывы, чтобы помочь белгородцам сориентироваться в предлагаемых товарах и услугах. Сейчас на сайте можно найти информацию о городских салонах красоты, медицинских центрах, стоматологиях, детских садах, школах искусств и фитнес-центрах.
— У нас на сайте есть удобный фильтр. С его помощью легко узнать, в какой из компаний предоставляется нужная услуга и по какой цене. Отзывы других клиентов помогут окончательно определиться, стоит ли доверять исполнителям услуг. Все отзывы проходят модерацию на предмет правдивости, — поясняют в компании.
В проект встроена система баллов, которые можно накапливать, оставляя актуальные отзывы. В дальнейшем эти бонусы можно будет тратить на скидки и подарки от партнёров проекта. Кроме основной информации о предприятиях города, на сайте публикуют также новости о скидках и акциях.
— Организаций, работающих в сфере услуг, в Белгороде довольно много. FeedbackGuru помогает клиентам без лишних проблем выбрать нужную компанию. В новостной ленте вы сможете узнать обо всех последних событиях города в сфере красоты, здоровья и творчества, а также прочесть публикации квалифицированных специалистов — врачей, тренеров, педагогов, — объясняют организаторы проекта.
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