Старооскольский «Водоканал» привлекли к административной ответственности за размещение отходов в неположенном месте

Активисты «Зелёного фронта» обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить старооскольское предприятие «Водоканал». Выяснилось, что компания размещала отходы на неподготовленной для этого земле недалеко от своего основного помещения, где официально можно складировать иловые осадки. На участке, который «Водоканал» использовал как полигон, отсутствовали специально оборудованные сооружения для складирования отходов, которые размещали непосредственно на почве.

В итоге Росприроднадзор привлёк «Водоканал» Старого Оскола к административной ответственности. Руководителю предприятия выдано предписание об устранении нарушения.

Также экоактивисты добились возбуждения административного дела в отношении ЗАО «Оскол ЭкоСервис». Компания в больших количествах размещала иловые осадки в санитарно-защитной зоне Старооскольского полигона ТБО.

— Мы так и не получили информацию о том, каким образом иловые осадки в больших количествах оказались на полигоне ТБО и в его санитарно-защитной зоне. По имеющимся у нас данным, лицензии на приём данного вида отходов у организации, эксплуатирующей полигон, нет. В целях проверки данных фактов нами направлено уже третье обращение в Росприроднадзор, — сообщил координатор областного отделения «Зеленого фронта» Кирилл Болгов.