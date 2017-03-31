В Белгородском районе мужчин приглашают на специальную акцию

Сотрудники областного Центра молодёжных инициатив в субботу, 1 апреля, проводят акцию «Будь мужиком, посади дерево!». Каждый желающий может присоединиться к волонтёрам и поехать в Беловское, чтобы поучаствовать в посадке будущего соснового бора.
Сбор участников акции — в рабочей одежде в 10 часов на остановке в селе Беловском. Доехать туда можно на автобусе № 115, который идёт от «Энергомаша», а также на собственном транспорте.
Организаторы
пообещали, что если волонтёров соберётся
более ста человек, для них организуют
полевую кашу и чай.