В Белгородском районе мужчин приглашают на специальную акцию

В полуфинале россиянин уступил Фазлиддину Гайбназарову. В пятницу, 19 августа, на ринге «Риоцентро» старооскольский спортсмен в полуфинале не смог сдержать натиск боксёра из Узбекистана Фазлиддина Гайбназарова, который в итоге стал победителем.Поединок оба боксёра начали осторожно — никто не хотел рисковать. Зрители ожидали, что коронные боковые удары россиянина на протяжении всего боя должны были принести ему заветную путёвку в решающий бой, однако раздельным решением судей в финал попал представитель Узбекистана. Напомним, что ранее на пути к бронзовой награде Дунайцев оказался сильнее Чинзоринга Баатарсуха из Монголии и китайца Ху Цяньсюня. Ещё одним обладателем бронзовой награды стал староосколец Владимир Никитин, который не вышел на полуфинальный бой из-за травмы. В Белгороде за чемпионство на «БелОблСмехе» и поездку на музыкальный фестиваль «КиВиН» поборолись пять команд: «Сборная мешков под глазами», «Сборная БелГАУ», школьники из команды «Кипяток», сборная БГТУ «Голова» и команда БУКЭП «Улица молодёжи». Правда, украсть победу попыталась шестая команда — жюри. В финале, в отличие от других игр, было четыре конкурса: приветствие, разминка с вопросами от жюри и из зала, капитанский конкурс и домашнее задание. Жюри в СочиВ начале игры всех зрителей ждал сюрприз: ведущий Андрей Шубный объявил, что первыми выступит команда жюри. Недолго думая, они решили и приз себе присвоить, быстро разъяснив остальным участникам, почему в Сочи должны поехать именно судьи финала. — Ваня, в Сочи хочешь?— Хочу.— Кого с собой возьмёшь?— Жену.— Как жену зовут?— Седа.— Ты бы ещё деда взял! Кто там? Копер? Что вы в Сочи не видели? Да ничего вы не видели! И нечего начинать. Следующий... Сельхоз? В Сочи были?— Были!— Тогда БУКЭПу расскажете! А ты кто?— «Голова».— В Сочи не голова нужна, а печень! Поэтому иди, готовься...Затем член жюри обратился к участнице «Кипятка» Кате:— Где Рыжий?— В «Иванушках».— Смешно. В Сочи хочешь?— Хочу.— Поехали.— Андрей, это же статья! — обращается к Шубному редактор журнала «ОнОнас» Вадим Кумейко.— Вот именно, Вадик, хоть одна статья нормальная будет в твоём журнале!Потом выяснилось, что денег не хватает, программа на «КиВиН» не готова, поэтому Александр Попов стал предлагать другие варианты.— А какой курс доллара сейчас вообще?— Не знаю, я телик вообще не смотрю, может, ну это Сочи... Давайте в Турцию или Египет, отдохнём хорошо! — просит всех Александр. — А, то есть ты телик вообще не смотришь...— Да зачем мне этот телик, ну давайте в Харьков хотя бы! Что нам делать в Сочи, мы не готовы!— Саня, ты настолько ошибаешься, что не прав двести тысяч сто раз! Поехали!Алексей Молчанов показал свою стопроцентную готовность, исполнив песню, близкую всем белгородцам.— Боже, сколько лет с Водстроя целых сорок минут, задолбался у-у-уже! Грязные туфли, чей-то зонтик в живот, рубашка в помаде, чьи-то волосы в рот, сколько раз зарекался себе уже я в переполненной маршрутке не ехать с утра-а-а... на Родину!Не сомневайтесь в школьникахПервыми приветствие показала команда «Кипяток», которые руководствовались правилом «главное — эффектно появиться».— Здесь «Кипяток»! Катя сомневалась, что мы попадём в финал! Если кто-то ещё сомневался, можете занять её место! — капитан команды Олег въезжает на сцену на Кате Сысе.Одна из миниатюр ребят была посвящена школьным дискотекам.— У тебя противный голос!— У тебя из носа волос!— Твои ноги словно спички!— Ты приёмный сын физички!— Положение такое: на дискотеке нас только двое!Для Андрея Шубного у Кати был сюрприз.— Присаживайтесь! И ждите! — Катя достаёт массажёр для головы.— Ой, прикольно! С ним же можно миниатюры показывать! — радуется капитан команды.— Твоё лицо, когда собрал все наклейки в «Магните»!— Твоё лицо, когда после игры Курганский подбросит до дома!Сильная поддержкаУ команды «Сборная мешков под глазами» была сильная поддержка.— Ребята сегодня будут нам помогать!— Чем? Мы что, переезжаем?!— Они безобидные! Вот Вася отлично играет на рояле.— Ага и с собой его носит!Капитан команды Ваня и его жена Седа как всегда подшучивали друг над другом.— На носу победа в финале!— Слушай, если на твоём носу, то нам до победы далековато...— То есть у меня большой нос? Чего ж тогда женился на мне?— Тенёк.... Ладно, прости, дорогая, у меня есть для тебя подарок.— Ой, не стоило...— Открой, пожалуйста!— Сертификат на пластическую операцию носа?!— Тенёк надоел уже! Я не загораю уже три года!— Дедушка Мороз, хочу у тебя попросить, что все были счастливы, чтобы был мир во всём мире и чтобы победила команда «Сборная мешков под глазами», — попросил малыш за команду у дедушки Мороза Шубного.— Молодец, пацан, загрузил мужика!Далее показали своё приветствие сборная БУКЭПа «Улица Молодёжи». Вот несколько миниатюр.На концерте Валерия Меладзе:— Обернитесь, обернитесь! (послушно поворачиваются).— Чего ему надо?— Да он просто сзади поёт.— В наше время девушки до сих верят в приметы.— Любит, не любит, любит, не любит... Ты что, меня не любишь?!— Ты дура? Мы уже очередь расписываться пропустили!— Дорогой, время уже час ночи... (романтическая музыка)— Ну да, час ночи.— Детей дома нет...— Ну да, нет.— А что же это может значить?— Что же?— А это значит... Искать их надо, искать!!!В конце к команде пришёл свой Дедушка Мороз.— Я добрый сказочный персонаж. Что вы хотите? — Победить.— А кто это решает?— Жюри.— Уважаемые члены жюри! Пожалуйста-а-а...Сельхоз-вопрос!После «Слобожанки» команда решила сменить свой стиль и превратилась в интеллигентов, попивающих чаёк. Но капитан команды быстро исправил это.— Шо вы сёрбаете, интеллигенты? Давайте лучше по-старому!— Давайте миниатюру показывайте!— Да сельхоз-вопрос!— Для начала — неопытный вор карманник:— Привет! Как дела?— Хорошо.— Чо в пятницу делаешь?— Ничо? Тогда приходи в пятницу в нашу школу танцев... «Воровайки»!На картошке! (сталкиваются две лопаты):— Рыжий?— Рыжий!— Конопатый?— Конопатый!— Дедушка?!— Тссс...Кризис затронул всех, Деды Морозы не исключение.— Чего тебе?— А вы когда хэпимил доедите, можете отдать мне игрушечку? — жалостливо спрашивает Дед Мороз у парочки.— Держи.— Дай вам бог здоровьичка.Поздравление от генерала ВодкиЗавершили конкурс приветствия команда «Голова».— Специально для финала мы решили усилиться! Давайте напомним вам — это Катя! Катя сегодня в необычном амплуа: выглядит как накачанный мужчина.— Катенька, а ты в курсе, что с этого года и в КВН на допинг проверяют?— Секундочку! — на сцене появляется настоящая Катя.Но самая неожиданная часть выступления «Головы» — видео, где капитан команды читает рэп с Виталием Стариковым.— У меня есть борода и идей куча! Я Стариков Виталик и белгородский рэпер лучший!— А теперь давай, как ты умеешь.— Добрый вечер, в эфире Виталий Стариков. Е-е-е!!!А теперь представьте: майонез инструктирует салаты перед новым годом.— Бойцы, кто вы?!— Закусь!— В этом году из-за санкций мы потеряли таких бойцов, как латвийские шпроты, итальянский сыр и греческие оливки. Пусть земля им будет пухом!— Вы что, верующий?— Я провансальный!— А почему мы должны вас слушать?— Вы без меня ничто-о-о!— А мне вообще на тебя пофигу! — гордо заявляет Винегрет.— Whaaaaat? Послушай меня, сынок, в четыре часа утра я вероломно и без предупреждения смешаюсь с тобой! …Генерал идёт! Салаты к Новому году готовы! Какие дальнейшие указания, генерал?— Друзья, прежде всего мне хотелось поздравить вас с Новым годом! — со знакомой интонацией президента начинает вещать генерал Водка. — Во-первых, хочу поблагодарить Менделеева, что он придумал меня!— Это останется важнейшей вехой в истории! — продолжает президент в экране.— Запомните: в оливье всегда должен быть горошек!— Других рецептов просто нет.— И запомните: никогда не понижайте градус после меня!— Ради себя, ради наших детей, ради России.— С наступающим Новым годом!Разминка— Почему в полицию мы звоним 02, а при запросе баланса *100#?— А почему, когда мы вызываем оператора, ждём полчаса? — «Голова».— Да знаем мы, как это набирать, лучше скажите, как 31 декабря дозвониться кому-нибудь? — «Кипяток».— Слушайте, а почему коммерческий директор ментам звонит? — «Сборная мешков под глазами».— Как вам выступление Константина Сергеевича? — ЭТО ШЕДЕВР! — «Улица Молодёжи».— Прекр-р-расно! — «Сборная мешков под глазами».— А я считаю, что для директора ЦМИ могли и получше шутки подобрать! — «Голова».— Вопрос-загадка от маленькой зрительницы Тани: «Серый скворечник, птичка вылетает, деньги собирает».— Где ты вообще эту загадку взяла, Таня? — ломает голову ведущий.— А я сама придумала.— Фотоаппарат. А теперь давай играть по-взрослому: откуда берутся дети? — «Сборная мешков под глазами».— Танечка, давай нам теперь правильный ответ.— Это камера, которая фотографирует машины и отправляет штрафы.— Папу, видимо, часто штрафуют.— Что делать, чтобы запомнить Новый год?— Отмечать с родителями! — «Кипяток».— Давай играть по-взрослому: ты же знаешь, откуда берутся дети, — «Сборная мешков под глазами».— Не связываться с Шубным, — «Голова».— Что сделать сыну, чтобы не пойти в школу первого сентября?— Познакомьте его с Таней! — «Голова».— Да отвезите его в Сельхоз, — «Сборная БелГАУ».— Куда попадёт команда жюри после Сочи?— В вытрезвитель, — «Сборная мешков под глазами».— Попов в танцы попадёт, — «Голова».— В городскую лигу «КаВуН», — «Сборная БелГАУ».Капитанский конкурс и рождественские историиПервым представил себя капитан команды «Голова» «дядя Саша». Он рассказал, как попал в КВН, как любит Белгород и как живут в деревне. Капитан Сельхоза провёл урок физкультуры для жюри, вся группа Ж-2015 получила «пятёрки» с намёком. Иван Сысоев, капитан команды «Сборная мешков под глазами», рассказал свою рождественскую историю: «Ей три года, её зовут Ульяна, она у бабушки с дедушкой», — его выступление было посвящено детям. Капитан команды БГАУ Артём Саенко рассказал о своей сезонной профессии — он колядует. Самый маленький капитан команды «Кипяток» Олег Нестеренко рассказал о себе всё с самого начала: как улиткой называли в детском саду из-за мокрого следа, как трудовик проиграл ему токарный станок и о том, как пишет рекламу. заданиеСельхоз создал специальное шоу для финала — «Вечерний Хутор».— Я вот, Иван, к тебе всё самое лучшее надел, а чего эта, прости Господи, в халате пришла — я не знаю.— У меня вот есть фотография.— Ах, ты ж собака!— Чего вы ругаетесь?— Это