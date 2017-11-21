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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
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Белгород вошел в ТОП-50 городов с эффективным экологическим управлением

Власти Старого Оскола не предоставили полную информацию об экологическом состоянии города.

Общероссийский народный фронт вместе с Министерством природы России подготовили «Экологический рейтинг российских городов — 2017». Эксперты анализировали данные, которые предоставили органы власти регионов.

Документы сформированы по следующим категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, растительный и животный мир, а также работы городских властей по охране окружающей среды.

В 2017 году в рейтинге участвовало рекордное число городов — 103 населенных пункта с населением свыше 100 тысяч человек. В итоге лучшим городов в экологическом управлении стали Набережные Челны, второе место — Казань, третье — Воронеж.

Белгород занял 43 место в рейтинге. Из всех регионов Черноземья ниже только Липецк — 50 место. Орёл, Курск и Тамбов заняли 11, 13 и 40 места, соответственно.

— За время работы проекта на интерактивную карту ОНФ были нанесены 22 свалки, расположенные в Белгороде, из них 17 уже ликвидированы, это более 75 процентов. Всего же по региону из 78 нанесенных на карту свалок при содействии ОНФ ликвидированы 58. В целях улучшения экологической обстановки ежегодно на территории Белгороде высаживается более 10 тысяч сеянцев и саженцев деревьев, более 8 тысяч кустарников и около одного миллиона цветочных культур, - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Родионов.

Отметим, что более 30 городов в рейтинге получили самое низкое 70 место. Среди них — Старый Оскол. Руководство этих населенных пунктов не предоставили полную информацию об экологическом состоянии в городах. По мнению экспертов ОНФ, они скрывают от общественности реальную экологическую обстановку. Это является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. Поэтому активисты ОНФ намерены обратиться в надзорные органы.

Екатерина Лобановская

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#ОНФ #экология #Белгород #Старый Оскол
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